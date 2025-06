Sem merenda escolar, Jequié gasta mais de R$ 6 milhões com São João

São João de Jequié 2024 - Foto: Divulgação/Prefeitura de Jequié

Em meio à falta de merenda escolar na zona rural de Jequié, como mostrou a coluna O Carrasco desta segunda, o prefeito Zé Cocá (PP) decidiu gastar mais de R$ 6 milhões para realizar o São João 2025, segundo mostra o levantamento realizado pelo Painel de Transparência do Ministério Público do Estado (MP-BA).

Conforme dados do "Transparentômetro", o município a cerca de 366,9 km de Salvador, usará R$ 6, 305 milhões da renda do município na contratação das atrações que se apresentarão na festividade este ano — um acréscimo de mais de R$ 800 mil em relação a 2024, quando o gasto foi pouco mais de R$ 5,4 milhões.

Ao todo, serão 14 dias de festa, com 25 atrações confirmadas, entre elas Wesley Safadão, Ana Castela, Alok, Murilo Hulf, Dorgival Dantas, entre outros artistas. O cantor Gusttavo Lima também foi anunciado, mas seu nome não aparece no Portal da Transparência.

No ranking das cidades baianas, Jequié ocupa a quarta posição entre os 10 municípios que mais gastaram com a festa.

Confira a lista completa:

Cruz das Almas - R$ 9,29 milhões

Irecê - R$ 6,96 milhões

Santo Antônio de Jesus - R$ 6,35 milhões

Jequié - R$ 6,31 milhões

Quijingue - R$ 5,25 milhões

Conceição do Jacuípe - R$ 5,13 milhões

Luís Eduardo Magalhães - R$ 4,97 milhões

Euclides da Cunha - R$ 4,67 milhões

Amargosa - R$ 4,3 milhões

Tucano - R$ 4,29 milhões

Sem merenda

Apesar do alto orçamento no São João, as escolas da zona rural de Jequié enfrentam momentos difíceis. Segundo relatos ao Carrasco, do A TARDE, estudantes sofrem com a falta de merenda escolar, e pais denunciam que, por falta de alimentação, uma unidade chegou a ser fechada.