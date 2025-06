Prefeitura de Livramento gasta quase R$ 4 milhões e lidera dias de festejos

Livramento de Nossa Senhora terá 11 dias de festa em junho - Foto: Reprodução / Sefaz-BA

Livramento de Nossa Senhora será o município com mais dias de festejos juninos na Bahia. 11 dos 30 dias de junho serão de festa no município da região do Sertão Produtivo baiano. A gestão da prefeita Joanina (PSB) contratou 25 atrações pelo valor total de R$ 3,7 milhões para apresentação nos dias de festa na cidade.



O gasto corresponde a mais que o dobro do que foi gasto com a festa do ano passado, quando a despesa foi de R$ 1,7 milhão. Os dados estão disponíveis no Painel de Transparência do Ministério Público da Bahia (MPBA).

O artista que vai receber o maior cachê será Pablo. Ele subirá ao palco no dia 9 de junho, ao custo de R$ 550 mil. Eduardo Costa, Zé Vaqueiro, Tayrone e Mastruz com Leite, são algumas das bandas que também vão se apresentar na cidade.

O município de 43 mil habitantes teve o PIB per capita de R$ 12.415,24, em 2021, segundo o IBGE. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 182 de 417 entre os municípios do estado.

Estado de emergência

Em maio, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) assinou um Decreto que homologou a “Situação de Emergência” em Livramento de Nossa Senhora por conta da forte estiagem que atingiu o município. O decreto vale pelo prazo de 180 dias, com início retroativo ao dia 8 de janeiro, data na qual o Decreto Municipal foi publicado.

Painel da Transparência

O MPBA prorrogou até a próxima sexta-feira, 6, o prazo para os gestores municipais responsáveis pelos festejos juninos, realizados entre os dias 1º de maio e 30 de julho, informarem ao Painel da Transparência informações sobre os investimentos realizados com contratações para os festejos deste ano. O prazo se encerraria no sábado, 31.

O Painel de Transparência é uma iniciativa do Ministério Público estadual em parceria com os Ministérios Públicos de Contas junto aos Tribunais de Contas do Estado (MPC/TCE) e dos Municípios (MPC/TCM), Tribunais de Contas (TCE e TCM), Rede de Controle da Gestão Pública na Bahia e entidades como a União dos Municípios da Bahia (UPB), União das Controladorias Internas da Bahia (Ucib), Sebrae/BA, Universidade Federal da Bahia (Ufba), IMAP e o Governo do Estado da Bahia.