Cruz das Almas lidera gastos com festejos juninos com quase R$ 10 milhões

Prefeitura de Cruz das Almas vai gastar quase R$ 10 milhões atrações para o São João - Foto: Prefeitura de Cruz das Almas

Cruz das Almas é a cidade que registrou o maior valor em contratação de atrações para os festejos juninos em 2025 na Bahia, é o que mostra o Painel de Transparência do Ministério Público baiano.

De acordo com dados do "Transparentômetro", aberto ao público a partir deste domingo, 1º, o município de 63 mil habitantes localizado no Recôncavo investiu R$ 9,3 milhões no São João deste ano. O valor representa um acréscimo de 50% em relação ao que foi gasto em 2024, quando o investimento foi de pouco mais de R$ 6 milhões.

O São João de Cruz das Almas em 2025 ocorrerá de 19 a 24 de junho. Entre as 30 atrações da grade estão artistas que cobram alguns dos cachês mais caros do Brasil, como Wesley Safadão, Simone Mendes, Nattan, Xand Avião, Tarcísio do Acordeon e Mari Fernandez.

A gestão do prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos) apresenta números grandiosos para justificar os gastos. Segundo o que informa o site oficial do evento, são esperadas 500 mil pessoas durante os festejos.

A expectativa é de que 100% da rede hoteleira esteja ocupada, além do aumento de 30% nos aluguéis das casas. A estimativa de faturamento é de R$ 50 milhões. Além disso, a prefeitura projeta um crescimento de 50% nas vendas do comércio e geração de mais de 2 mil empregos.

Veja o ranking das cidades que mais gastaram com festejos juninos:

Cruz das Almas - R$ 9,29 milhões Irecê - R$ 6,96 milhões Santo Antônio de Jesus - R$ 6,35 milhões Jequié - R$ 6,31 milhões Quijingue - R$ 5,25 milhões Conceição do Jacuípe - R$ 5,13 milhões Luís Eduardo Magalhães - R$ 4,97 milhões Euclides da Cunha - R$ 4,67 milhões Amargosa - R$ 4,3 milhões Tucano - R$ 4,29 milhões

Safadão em alta

Até o momento, 362 dos 417 municípios baianos enviaram dados de gastos de festejos juninos ao Ministério Público. As cidades registraram a contratação de 1.020 artistas pelo valor total de R$ 357 milhões. O cachê mais alto a ser pago será o de Wesley Safadão. Além de Cruz das Almas, o cantor vai se apresentar em Jequié e Oliveira dos Brejinhos, e vai receber, em cada lugar, R$ 1,1 milhão.

Wesley Safadão vai receber o maior cachê entre os artistas que vão se apresentar na Bahia | Foto: Alessandra Lori/Ag. A TARDE

O MPBA prorrogou até a próxima sexta-feira, 6, o prazo para os gestores municipais responsáveis pelos festejos juninos, realizados entre os dias 1º de maio e 30 de julho, informarem ao Painel da Transparência informações sobre os investimentos realizados com contratações para os festejos deste ano. O prazo se encerraria no sábado, 31.

O Painel de Transparência é uma iniciativa do Ministério Público estadual em parceria com os Ministérios Públicos de Contas junto aos Tribunais de Contas do Estado (MPC/TCE) e dos Municípios (MPC/TCM), Tribunais de Contas (TCE e TCM), Rede de Controle da Gestão Pública na Bahia e entidades como a União dos Municípios da Bahia (UPB), União das Controladorias Internas da Bahia (Ucib), Sebrae/BA, Universidade Federal da Bahia (Ufba), IMAP e o Governo do Estado da Bahia.

A proposta da ferramenta é incentivar a transparência pública, fortalecer o exercício da cidadania, estimular a cooperação interinstitucional e apoiar a gestão eficiente dos recursos públicos, especialmente no fomento à cultura e ao turismo nos municípios baianos. A participação é voluntária, mas os entes públicos que contribuem com informações recebem o selo como reconhecimento por adotar boas práticas de governança.