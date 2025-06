Gasto com festa foi maior que compra de cestas básicas em Teofilândia

Contrato com banda supera em R$ 115 mil, valor investido na compra de alimentos para população - Foto: Reprodução | Facebook

Parte da população do município de Teofilândia , nordeste da Bahia, contesta uma decisão de gestão do prefeito, Higo Moura (PSB), a qual é acusado de priorizar contrato com uma banda musical, em detrimento ao assistencialismo de centenas de famílias do município.

De acordo com o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), o contrato firmado por dispensa de licitação, com a banda Unha Pintada, que deve ser apresentado no próximo dia 11 de junho, durante a tradicional Trezena de Santo Antônio, teve o custo total de R$ 300 mil.

A queixa principal é que a compra de cestas básicas para famílias carentes no município, foi orçada em R$ 184.770,00, para atender a gestão durante todo o ano de 2025, de acordo com as demandas da Secretaria de Assistência Social.

O gasto com o show representa cerca de 62% a mais do que o destinado às cestas básicas. A decisão causou indignação na população.

“Não somos contra os eventos, porém não dá para assumir o dinheiro investido em festa, enquanto famílias passam fome”, disse uma moradora.

Neste mês, uma outra grave denúncia revelou um esquema de fraude no município , já que a gestão do prefeito, Higo Moura (PSB), foi acusada de custear, no ano de 2024, abastecimentos em veículos sem uso, os quais foram sucateados e parados em um pátio. A denúncia foi reforçada pelo vereador, Professor Franklin (União Brasil).