Neymar voltou ao Santos por "solidariedade", diz pai do jogador

Neymar ao lado do seu pai e empresário Neymar Santos - Foto: Reprodução / Instagram / @neymarjr

Após o amistoso entre Santos e RB Leipzig, disputado em Bragança Paulista, que terminou com derrota do Peixe por 3 a 1, Neymar Santos, pai e empresário do craque Neymar, concedeu entrevista ao portal Futebol Total e falou sobre os bastidores da volta do filho ao clube que o revelou.

Ele afirmou que o retorno foi motivado por solidariedade ao momento difícil do Santos, e que os riscos do acordo foram assumidos integralmente pela família.

“A gente veio demonstrar uma solidariedade ao Santos naquele momento. O Santos precisava de ajuda, de um impacto positivo para trazer apoiadores e patrocinadores. Foi o que aconteceu. E o Neymar, junto com o Santos, vai se restabelecer aqui. A gente poderia ter escolhido qualquer outro clube e sentar sobre o contrato. O risco ficou todo para nós. E ficou tudo para o Neymar”, disse Neymar pai.

Incerteza na renovação

Com contrato válido por apenas cinco meses, que se encerra em 30 de junho, Neymar enfrentou duas lesões desde que retornou ao Santos.

O empresário afirmou que a principal meta do retorno foi contribuir para a recuperação física e moral do atleta, mesmo com os riscos de não conseguir jogar em alto nível ainda neste semestre.

“E se o Neymar não se recuperar? Olha o que a gente vai fazer com o segundo semestre dele? O Santos tá com um processo de reestruturação de dentro para fora. Isso vai acontecer, tenha paciência”, ponderou.

O futuro de Neymar no Santos ainda está em aberto. Apesar de ter sido decisivo em ações de marketing e engajamento da torcida, seu desempenho em campo foi limitado pelas lesões. Segundo o pai, não houve conversa formal sobre renovação.

“Falta um pouco de bom senso para as pessoas entenderem. Não resolvemos nada. O contrato do Neymar não terminou. Não foi discutida a renovação. A renovação depende de ‘n’ fatores. Os riscos são nossos. O contrato acaba dia 30 de junho. O Santos tem toda liberdade de aceitar o Neymar ou não. A gente trouxe visibilidade e receita para o clube”, concluiu.

Desde o retorno, Neymar participou de poucos jogos, com destaque maior fora de campo, o aumento na venda de camisas, engajamento digital e a chegada de novos patrocinadores são exemplos do impacto imediato gerado pela presença do camisa 10.

Com o contrato se encerrando em pouco mais de um mês, resta saber se o Santos optará por manter o vínculo com o jogador mais midiático de sua história ou seguirá seu processo de reestruturação sem ele.