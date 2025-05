Denúncia aponta fraude no abastecimento de veículos em Teofilândia

HIgo Moura, prefeito de Teofilândia (PSB) - Foto: Reprodução

Uma grave denúncia apontou um esquema de fraude no município de Teofilândia, nordeste da Bahia. A gestão municipal, que tem como prefeito, Higo Moura (PSB), é acusada de custear, no ano de 2024, abastecimentos em veículos sem uso, os quais estavam sucateados e parados em um pátio. A denúncia foi reforçada pelo vereador, Professor Franklin (União Brasil).

Ainda de acordo com a denúncia, alguns meses depois, os veículos foram leiloados. De acordo com registros oficiais do sistema SIGA do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), mais de R$ 230 mil em combustível foram gastos com veículos, que já estavam sem operar.

Todos os veículos denunciados na fraude, constaram no Leilão Público nº 001/2025, promovido pela gestão, no último dia 25 de abril de 2025, como “inservíveis e antieconômicos”, ou seja, sem condições de uso.

A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Estado da Bahia, que deve investigar a possível fraude no uso de recursos públicos, simulação de abastecimento e ato de improbidade administrativa.

Em março deste ano, Higo Moura já tinha sido acusado de gastar R$ 58 mil reais em combustível durante o ano de 2024, o que representa um gasto de R$ 5 mil reais por mês com o carro oficial, de acordo como apontou um levantamento Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

De acordo com os dados do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA), o veículo a Diesel consumiu 11.312,48 litros ao longo do ano, o que gerou um custo de R$ 58.372,41 aos cofres públicos.

A reportagem procurou o prefeito de Teofilândia, Higo Moura, bem como a comunicação da gestão, e ainda aguarda resposta ao questionamento.