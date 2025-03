Prefeito é acusado de gastar R$ 5 mil por mês em combustível

Gasto do prefeito Higo Moura (PSB) gerou custo de R$ 58.372,41 aos cofres públicos - Foto: Reprodução

O prefeito do município de Teofilândia, região sisaleira da Bahia, Higo Moura (PSB), é acusado de gastar R$ 58 mil reais em combustível durante o ano de 2024, o que representa um gasto de R$ 5 mil reais por mês com o carro oficial. É o que aponta um levantamento Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

De acordo com os dados do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA), o veículo a Diesel consumiu 11.312,48 litros ao longo do ano, o que gerou um custo de R$ 58.372,41 aos cofres públicos.

"O veículo citado é de versão flex (gasolina/etanol), que no caso do uso com Etanol, poderia ser mais econômico para o município. A escolha de um modelo a diesel, que tem um custo de abastecimento geralmente mais alto, reforça a necessidade de explicações sobre os critérios adotados para a gestão da frota municipal", disse uma fonte que não quis se identificar.

A reportagem procurou o prefeito de Teofilândia, Higo Moura, e ainda aguarda resposta ao questionamento.