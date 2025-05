"Para de pensar em festa", diz moradora a prefeito de Santaluz

Arismário Barbosa Júnior (Avante), prefeito de Santaluz - Foto: Reprodução | Instagram

Uma moradora do município de Santaluz, nordeste da Bahia, investiu um recado, por meio de um vídeo gravado, ao atual prefeito Arismário Barbosa (Avante). Na publicação, a moradora que trafegava em uma estrada da zona rural, diz: "Toma vergonha, prefeito, e coloca a máquina para funcionar. Pare de pensar em festa, pois a vida não é só isso", brada a moradora.

Em março deste ano, a gestão municipal, abriu licitação para registro de preços , na modalidade pregão eletrônico, para contratação de empresa para locação de veículos diversos e máquinas, com o objetivo de atender às necessidades das secretarias do município. O gasto da gestão de Arismário Barbosa (Avante), representa por mês o valor de R$ 1 milhão, centavos e cinquenta mil reais com o serviço.

O custo total estimado da contratação foi de R$ 14.930.512,36 (quatorze milhões, novecentos e trinta mil, quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos), de acordo com pesquisa de preço, feita por meio de Pesquisa de Preços pelo Setor de Compras.

Antes disso, em janeiro, a gestão de Arismário também foi investigada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por possíveis irregularidades nos contratos que envolvem os poderes Executivo e Legislativo. A investigação apura ainda a contratação de empresa para a locação de onze veículos, realizada pela gestão de Arismário.

Em nota, a Prefeitura de Santaluz, disse que desde o início do atual mandato, já foram recuperados aproximadamente 230 km de vias rurais, beneficiando diversas comunidades.

A gestão informou ainda, que as fortes chuvas recentes impactaram significativamente a trafegabilidade em algumas regiões, exigindo a interrupção temporária dos serviços de manutenção, e assim que as condições climáticas permitirem, serão retomados os trabalhos de recuperação, priorizando os trechos mais críticos.