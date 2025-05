Oposição critica empréstimo de R$ 180 milhões pela prefeitura de Cruz das Almas

Prefeito diz que recursos vão ser utilizados em obras de infraestrutura urbana e saneamento - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cruz das Almas, recôncavo baiano, na gestão de Ednaldo Ribeiro (Republicanos) enviou à Câmara Municipal, pelo menos três projetos de lei, os quais pedem autorização para empréstimos, cujo valor total atinge os R$ 180 milhões.

De acordo com a Prefeitura, os recursos vão ser utilizados em obras de infraestrutura urbana e saneamento. A oposição crítica o objetivo do alto valor e pede maior atenção às áreas sociais.

No ano passado, por exemplo, a gestão de Ednaldo Ribeiro, gastou R$ 6 milhões na contratação de artistas e decorações para o São João, sendo que de acordo com denúncia de moradores, o município de Cruz das Almas vivenciava uma crise na saúde. À época, a queixa era quanto à falta de medicamentos básicos nas farmácias dos postos.