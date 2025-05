Camisa vermelha pode entrar na coleção alternativa da Seleção; veja

A camisa preta que a Seleção Brasileira vestiu em amistoso contra Guiné faz parte da coleção alternativa - Foto: Joilson Marconne/CBF

A possível nova camisa vermelha da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 é um dos assuntos mais comentados no mundo do futebol desde a segunda-feira, 28. Aprovado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda em 2024, o modelo será utilizado durante o torneio que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

A adoção da cor marca uma ruptura com as tradições do uniforme da Seleção, mas não é inédita. Em outras ocasiões, a equipe brasileira já atuou com camisas que fugiam do padrão, muitas vezes por necessidade, e a cor vermelha não é novidade.

Camisa vermelha utilizada pela Seleção Brasileira em 1917 | Foto: Reprodução

A primeira vez que o Brasil usou vermelho foi em 1917, em duas partidas da Copa América. Após sorteios com Uruguai e Chile — seleções que também usavam branco — a delegação brasileira entrou em campo com camisas vermelhas. Em 1919, durante um amistoso contra a Argentina, o time brasileiro homenageou o goleiro uruguaio Roberto Chery, que havia morrido após se lesionar no torneio, usando o uniforme do Peñarol.

O improviso também apareceu em 1927, quando a Seleção utilizou o uniforme do Independiente, da Argentina, em um duelo contra o Peru, vencido por 3 a 2. Em 1937, enfrentando o Chile na La Bombonera, o Brasil vestiu o uniforme do Boca Juniors e venceu por 6 a 4. Já em 1938, contra a Polônia nas oitavas de final da Copa do Mundo, o time atuou de azul pela primeira vez, vencendo por 6 a 5.

Mais recentemente, em 2023, a CBF lançou um uniforme preto em ação contra o racismo, utilizado no primeiro tempo do amistoso contra Guiné. O Brasil venceu a partida por 4 a 1.

Veja a ordem cronológica das camisas alternativas:

1917 – Camisa vermelha em dois jogos após sorteio com Uruguai e Chile, que também vestiam branco.

1919 – Uniforme do Peñarol em homenagem póstuma ao goleiro uruguaio Roberto Chery, em amistoso contra a Argentina.

1927 – Uniforme do Independiente, da Argentina, emprestado para enfrentar o Peru, após perder sorteio; vitória por 3 a 2.

1937 – Uniforme do Boca Juniors emprestado na partida contra o Chile, disputada em La Bombonera; vitória por 6 a 4.

1938 – Primeira vez com camisa azul, contra a Polônia, nas oitavas da Copa do Mundo; improviso devido ao uniforme branco do adversário e vitória do Brasil por 6 a 5.

2023 – Camisa preta usada no primeiro tempo do amistoso contra Guiné, em ação da CBF contra o racismo; vitória por 4 a 1.

Apesar da reação dividida entre torcedores e especialistas, a adoção da camisa vermelha não fere o Estatuto da CBF. De acordo com o artigo 13, inciso 3 do regulamento, os uniformes podem variar de cor, desde que aprovados pela diretoria da entidade:

“Os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão o emblema descrito no inciso II deste artigo, podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela Diretoria [...] sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria.”

Segundo fontes ligadas à CBF, há pouca margem para mudanças no modelo antes do Mundial, já que o contrato com a fornecedora Nike exige definição com dois anos de antecedência. Caso haja forte pressão, o presidente Ednaldo Rodrigues poderia solicitar uma alteração de cor — como um retorno ao tradicional azul. No entanto, a Nike não teria obrigação de acatar o pedido, o que poderia gerar desgaste entre a empresa e a entidade.