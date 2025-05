Galvão Bueno detona camisa vermelha da Seleção Brasileira: "Um crime"

Galvão Bueno critica possível mudança na camisa da Seleção Brasileira - Foto: Reprodução / Acervo pessoal

A possível mudança de cor no segundo uniforme da Seleção Brasileira tem gerado forte repercussão entre torcedores e personalidades do futebol. Um dos maiores nomes da narração esportiva no país, Galvão Bueno não poupou críticas à Nike e à CBF diante da possibilidade de a tradicional camisa azul dar lugar a uma versão vermelha para a Copa do Mundo de 2026.

A informação a respeito da nova camisa da Seleção Brasileira foi divulgada pelo site especializado Footy Headlines, que revelou os planos da fornecedora de material esportivo. Apesar disso, nem a Nike nem a Confederação Brasileira de Futebol confirmaram oficialmente a alteração.

Durante o programa “Galvão e Amigos”, exibido na Band nesta segunda-feira, 28, o narrador se mostrou indignado com a possível mudança e foi enfático ao criticar a ideia.

“Apareceu alguém para cometer aquilo que eu considero ser um crime. Pra Copa do Mundo de 2026, a camisa azul vai deixar de existir e vai ser vermelha. O que tem isso a ver com a Seleção Brasileira. É uma ofensa sem tamanho! O que tem isso a ver com a história do futebol brasileiro? Eu tô muitíssimo na bronca”, disparou.

Galvão destacou que a própria CBF possui um regulamento interno que determina as cores presentes no escudo da entidade, reforçando a importância da identidade histórica da Seleção.

“A história do futebol brasileiro é muito séria, muito rica, de momentos muito difíceis, mas de muitas conquistas. Eu transmiti 52 jogos do Brasil. Então, eu acho que tenho algum direito de falar, eu não tive a honra de vestir”, afirmou.

Mais críticas

Também durante o programa “Galvão e Amigos”, exibido na Band, o comentarista Walter Casagrande também fez duras criticas a camisa vermelha. "É um horror! Não vejo motivo de mexer na nossa história dessa maneira. Acho que não se deve fugir das cores da bandeira do Brasil. A nossa história é essa, o mundo conhece a gente desse jeito. Não tem que mexer."