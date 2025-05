Saiba vacinas que bebê tomou antes de morrer em unidade de saúde em Salvador

Causa da morte será revelada após laudo do Instituto Médico Legal (IML) - Foto: Freepik

Um bebê de dois anos morreu após passar mal ao tomar vacinas na tarde desta segunda-feira, 28, na Unidade de Saúde da Família (USF) Aristides Maltez, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O bebê tomou as seguintes vacinas: rotavírus, por via oral e as injetáveis, pneumocócica e pentavalente.

Saiba para que servem:

Rotavírus: protege contra gastroenterite e desidratação causada pelo vírus. A vacina é indicada para crianças menores de seis meses. O esquema de vacinação é de duas doses, sendo a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses de idade com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

Pneumocócica: protege contra doenças graves causadas pela bactéria pneumococo, como pneumonias, meningites.

Pentavalente: protege contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B. As crianças devem tomar três doses da vacina: aos dois, quatro e seis meses de vida.

O que diz a SMS:

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que o bebê foi levado até a unidade de saúde pela mãe e que equipes da unidade, juntamente com profissionais do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) tentaram a reanimação, mas a criança não resistiu.

A SMS reforçou que todas as vacinas aplicadas na rede pública seguem "rigorosamente os padrões de qualidade e segurança determinados pelo Ministério da Saúde" e que "Todo o processo está sendo conduzido com a seriedade e transparência que a situação exige, com apoio da Vigilância em Saúde e dos órgãos competentes".

A causa da morte será revelada após laudo do Instituto Médico Legal (IML).