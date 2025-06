Com um dos piores PIBs da Bahia, Quijingue quadruplica gastos no São João

Quijingue conta com apenas 25.272 habitantes - Foto: Divulgação

Com um dos piores Produtos Internos Brutos (PIB) da Bahia, a cidade de Quijingue, na região sisaleira do estado, aumentou em quase quatro vezes os gastos em contratação com as atrações do São João 2025 ante o orçamento do ano passado, conforme mostra o levantamento realizado pelo Painel de Transparência do Ministério Público do Estado (MP-BA).

Segundo dados do "Transparentômetro", o município de Quijingue, a cerca de 333 km de Salvador e que conta com apenas 25.272 habitantes, investiu R$ 5,2 milhões na festividade deste ano — um acréscimo de R$ 3,9 milhões em relação a 2024, quando o gasto foi pouco mais de R$ 1,3 milhão.

Sob a gestão do prefeito José Romero Rocha Matos Filho, conhecido como Romerinho (Avante), o São João de Quijingue será realizado de 19 a 24 de junho, com 26 atrações confirmadas, entre elas Banda Magníficos, Mano Walter, Seu Desejo, César Menotti & Fabiano, Unha Pintada, entre outros artistas.

Dos mais de R$ 5 milhões investidos, R$ 4,77 milhões são provenientes do orçamento da prefeitura, enquanto apenas R$ 480 mil foram repassados pelo Governo Estadual.

Veja o ranking das 10 cidades que mais gastaram com festejos juninos:

Cruz das Almas - R$ 9,29 milhões

Irecê - R$ 6,96 milhões

Santo Antônio de Jesus - R$ 6,35 milhões

Jequié - R$ 6,31 milhões

Quijingue - R$ 5,25 milhões

Conceição do Jacuípe - R$ 5,13 milhões

Luís Eduardo Magalhães - R$ 4,97 milhões

Euclides da Cunha - R$ 4,67 milhões

Amargosa - R$ 4,3 milhões

Tucano - R$ 4,29 milhões

Piores PIBs da Bahia

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do último censo realizado em 2022, o município de Quijingue registrou um PIB per capita de R$ 8.232,09. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 376 de 417 entre os municípios do estado e na 5402 de 5570 entre todos os municípios do Brasil.

Festa suspensa

Em janeiro deste ano, a 'Festa de São Sebastião', que ocorreria nos dia 21 e 22, foi suspensa liminarmente pela Justiça, após ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia.

Na ação, o órgão registrou estado de emergência financeira decretado pelo Município, bem como a desproporcionalidade entre o cenário atual e a realização do evento, cujo custo estimado seria maior que R$ 1 milhão de reais apenas com contratações artísticas.

A Justiça determinou ao prefeito Romerinho, que não efetuasse qualquer despesa com a contratação de artistas, estruturas e demais itens para a festa.

Ainda de acordo com o MP-BA, a manutenção da festa poderia comprometer o atendimento das necessidades primárias de grande parte da população. O próprio Município, no decreto publicado no último dia 6 de janeiro, assinalou a situação de emergência em Quijingue e indicou a expressiva perda da capacidade de manter a continuidade da prestação de serviços públicos, por conta do cenário de "aprofundado endividamento”.

O Município indicou que a nova gestão encontrou pendências de ordem administrava e financeira, como ausência de pagamento de salários dos servidores municipais, de fornecedores de serviços e produtos, paralisando a continuidade de serviços públicos essenciais.