Com Infraestrutura precária, Irecê gasta quase R$ 7 milhões com São João

Prefeito de Irecê, Murilo Franca (PSB) - Foto: Divulgação

O cenário é de abandono. Quem chega ao bairro Nobelino Dourado, em Irecê, por exemplo, se depara com a precariedade de uma quadra poliesportiva. Mato alto, piso danificado, e falhas na iluminação pública, o que impossibilita o uso do equipamento durante a noite.

O espaço, no qual deveria servir como local de lazer para a população, encontra-se sem condições de uso.

"A quadra está completamente esquecida pelo poder público. As crianças estão sem ter onde brincar, bem como quer praticar esporte, está impossibilitado", disse um morador que não quis se identificar.

Revolta

A revolta da população vem após a divulgação dos gastos do município com as festas do São João, que vai ser realizado entre os dias 18 e 23 de junho. De acordo com o Transparetômetro, ferramenta disponibilizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), a gestão do prefeito Murilo Franca (PSB), vai gastar R$ 6.960.000,00 (seis milhões, novecentos e sessenta mil reais) com bandas musicais para as festas juninas.

Em setembro do ano passado, a Justiça Eleitoral instaurou investigação, a qual poderia tornar o então ex-prefeito de Irecê, Elmo Vaz (PSB), bem como na cassação do registro da chapa apoiada por ele nas eleições municipais de 2024. A investigação apontou abuso de poder político e econômico por parte do prefeito para favorecer a candidatura do atual prefeito, Murilo Franca, ex-secretário de governo à época.

De acordo com a ação judicial movida pela coligação "Irecê da Esperança", mesmo após a exoneração formal, Murilo Franca teria desempenhando funções públicas, representando o município em eventos e divulgando ações governamentais, o que caracterizava promoção indevida.

A reportagem procurou a Prefeitura de Irecê, e ainda aguarda resposta ao questionamento.