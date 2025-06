Seca! Vitória está há três jogos seguidos sem marcar gols em 2025

Renato Kayzer esbarrou em Hugo Souza do Corinthians ao perder uma oportunidade - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O torcedor do Vitória teve um raro alívio defensivo neste domingo, 1, ao ver o time terminar uma partida sem sofrer gols pela primeira vez neste Brasileirão. O empate fora de casa por 0 a 0 contra o Corinthians quebrou o incômodo tabu de seis jogos consecutivos sendo vazado na Série A.

No entanto, o resultado também expôs outro problema. A equipe comandada por Thiago Carpini chegou ao terceiro jogo consecutivo sem balançar as redes em 2025, algo que não acontecia há mais de um ano.

A última vez em que o Leão passou três partidas em branco foi no início de 2024, entre os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, quando perdeu por 1 a 0 para o Jequié e empatou sem gols com Jacobina, pelo Campeonato Baiano, e Altos, pela Copa do Nordeste.

Dessa vez, o jejum de gols veio nas derrotas contra Santos (0x1) e Universidad Católica-EQU (0x1), além do empate contra o Corinthians. Corinthians (0x0).

Apesar do alívio defensivo, a dificuldade para finalizar e converter tem sido um dos principais pontos de atenção da comissão técnica. O time está empatado com o Fortaleza como o quinto pior ataque do campeonato, com 10 gols marcados até aqui.

A equipe está há quatro partidas seguidas sem vencer, sendo três delas pelo Campeonato Brasileiro. O rubro-negro baiano terá a oportunidade de melhorar este quadro.

O próximo compromisso será no dia 12 de junho, uma quinta-feira, contra o Cruzeiro, às 19h, no Barradão, pela 12ª rodada da Série A.