Jequié vence o Vitória, quebra tabu e entra no G-4 do Baianão | A TARDE

O Vitória foi até o sudoeste da Bahia encarar o Jequié pela 5ª rodada do Campeonato Baiano e saiu do Estádio Waldomiro Borges derrotado. Na noite desta quarta-feira, 31, a equipe comandada por Léo Condé perdeu por 1 a 0 com gol do volante Azevedo, que foi responsável pela primeira vitória do Jequié sobre o Rubro-Negro.

O Jequié, que já havia vencido o Bahia na estreia, chegou aos 9 pontos e entrou no G-4 do Baianão. Já o Vitória, que tem a mesma quantidade de pontos, perdeu a liderança para o rival Bahia e aparece na segunda posição após cinco jogos.

Agora o Rubro-Negro se prepara para a estreia na Copa do Nordeste contra o Altos, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. O duelo está marcado para as 16h de domingo, 4. Simultaneamente, o Jequié encara o Bahia de Feira na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

O jogo

Apesar da escalação com apenas três jogadores considerados titulares, o Vitória assustou primeiro que os donos da casa. Logo aos 3 minutos, Dudu pegou rebote da zaga do Jequié e finalizou com perigo, à esquerda do gol defendido pelo goleiro Marcos. O Jipão respondeu quatro minutos depois, na bola parada. Igor Bádio caprichou na cobrança e Lucas Arcanjo foi buscar, praticando boa defesa.

Aos 18, Igor Bádio colocou Lucas Arcanjo para trabalhar novamente, em nova cobrança de falta. O camisa 9 do Jequié soltou o pé e o goleiro do Leão caiu para fazer a defesa no canto direito. Aos 39, foi a vez do Vitória chegar com perigo e quase abrir o placar com Caio Vinícius, que após bate-rebate, finalizou da entrada da área e a bola passou por cima do gol do Jipão.

No fim da primeira etapa, o Jequié conseguiu abrir o placar. Aos 45, Elivélton tentou o cruzamento da direita e a bola desviou na marcação rubro-negra. Na sobra, o volante Azevedo arriscou de primeira, de pé direito, e acertou o cantinho do gol de Lucas Arcanjo, que pulou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. O placar fez justiça ao primeiro tempo no Waldomiro Borges.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o técnico Léo Condé trocou decidiu colocar Zé Hugo na vaga de Everaldo e o atacante mudou a postura do Vitória na partida. O Rubro-Negro voltou melhor e logo aos 5, após invadir a área driblando, Zé Hugo é derrubado, mas o árbitro entendeu que não foi pênalti e mandou o jogo seguir.

Três minutos depois, após boa jogada individual pela esquerda, Zé Hugo cruzou para Alerrandro, que fez o giro e finalizou para boa defesa de Marcos. O Vitória tentava pressionar o Jequié e, aos 16, Zé Hugo tentou jogada pela direita e foi parado com falta.

Aos 29, o lance mais polêmico do jogo. Alerrandro conseguiu balançar as redes do Jequié, mas a assistente não confirmou o gol e chamou o árbitro para conversar. Após a discussão, o juiz decidiu anular o gol alegando impedimento de Caio Vinícius na origem do lance. O lateral PK, que estava no banco de reservas, ainda foi expulso por reclamação.

A partir daí, o Vitória tentou ir para cima na tentativa de abafar o Jequié e buscar o gol de empate, que não veio. Dessa maneira, o Jequié conquistou a primeira vitória da história sobre o Leão da Barra, que voltou para Salvador sem somar pontos e sem a liderança do Baianão.