Vitória empata com o Corinthians e deixa a zona de rebaixamento

Vitória x Corinthians - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Com ambos os lados vivendo crises internas, Vitória e Corinthians entraram em campo pela 11ª rodada do Brasileirão neste domingo, 1, e deixaram a Neo Química Arena sem vencedor no confronto.

Segurando o 0 a 0 ao longo de todo o jogo, os times se organizaram em uma partida que contou com um ataque mais intenso do Timão e uma defesa fechada do Leão, resultando no placar equilibrado que marca o primeiro jogo do Vitória no Brasileirão da Série A sem tomar gols.

Vivendo a dor da eliminação da Sul-Americana, da zona de rebaixamento do Brasileirão e das três derrotas seguidas que antecederam o confronto contra o Timão, o Vitória agora aguarda a pausa do Brasileiro para reformular o time com as "mudanças drásticas" que foram prometidas pelo presidente Fábio Mota, de olho em fugir do rebaixamento do Brasileirão.

Do outro lado,o Corinthians lida com um problema parecido, que também foi eliminado da Sula ainda na fase de grupos, e que vive um momento de instabilidade gerada na presidência do clube após uma aliada de Augusto Melo, que foi afastado do cargo de presidente, dizer que assumiu o controle do Conselho Deliberativo e devolvido a posição a ele. Com isso, tanto Augusto quanto Osmar Stabile, vice que foi empossado como interino, se consideram presidentes do clube.

As duas equipes jogaram sob os olhos atentos de Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira que incluiu Hugo Souza, goleiro corinthiano presente em campo, em sua primeira convocação para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O jogo

A bola rolou no início do primeiro tempo já anunciando como os próximos quarenta e nove minutos se articulariam. Desde o início, o Corinthians pressionou muito um Vitória que jogou sem apresentar muito perigo, mas soube fechar os espaços para que o adversário tivesse poucas chances claras de gol.

Do lado Rubro-Negro, a melhor chance, que caiu nos pés de Renato Kayzer, acabou defendida em dois tempos por Hugo. Para o Corinthians, o lance mais perigoso foi uma bola de Memphis mandada direto no rosto de Lucas Arcanjo, goleiro do Leão.

O intervalo chegou com o placar ainda em zero a zero e esperança de ambos os lados. Na saída do campo, Kayzer, do Vitória, e Talles Magno, do Corinthians, afirmaram que suas equipes estavam fazendo um bom jogo, e precisavam apenas de concentração e alinhamento de estratégias para a segunda etapa.

No segundo tempo, tudo igual. Com o Corinthians muito pressionado pela torcida que não parava de gritar e reclamar com os jogadores em campo, a segunda etapa foi marcada por uma sucessão de faltas e cartões amarelos, com os ânimos aflorados de ambos os lados.

No Vitória, Janderson e Ricardo Ryller fizeram companhia ao amarelo tomado por Lucas Halter no primeiro tempo, e os três estão suspensos para o jogo contra o Cruzeiro no próximo dia 12. Com isso, o trio só volta a defender o Leão em julho, após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

No finalzinho da partida, o Vitória que desenhava a saída do rebaixamento cresceu no jogo, com a mudança de estratégia para três volantes e quatro defensores. Apesar do placar sem gols, o resultado foi suficiente para tirar o Vitória da zona de rebaixamento, já que o Fortaleza foi goleado por 5 a 0 no Flamengo e foi ultrapassado pelo clube baiano no saldo de gols.