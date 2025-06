Especulado no Vitória, Zé Welisson permanece no Fortaleza

Zé Welison pelo Fortaleza - Foto: Igor Mendes I Fortaleza EC

As especulações da transferência de Zé Welison para o Vitória ganharam um desfacho - o volante não voltará ao Rubro-Negro, e seguirá sua carreira jogando no Fortaleza. Com o Leão da Barra mirando na reformulação do elenco, o retorno de Zé Welison era uma das principais metas, e não será concretizada por enquanto.

Zé foi formado nas categorias de base do Vitória e hoje, aos 30 anos, integra o elenco do Fortaleza. O volante defendeu o Leão até o ano de 2018, em que seguiu para o Atlético-MG. Do Galo, foi para Botafogo e Sport, chegando ao Fortaleza em 2022.

Nesta temporada, Zé já disputou 22 partidas pelo Tricolor. Entrando em campo contra o Flamengo neste domingo, 1, o volante completa sete jogos pelo Brasileirão, o que impede que ele jogue o resto do campeonato por outra equipe.

Para o Rubro-Negro, ele era uma das peças que poderia ajudar o time a se reestruturar durante a pausa do Brasileirão, entre junho e julho, período em que o campeonato nacional para por conta do Mundial de Clubes da Fifa.

Eliminado da Sul-Americana, agora o Vitória tem foco total no Brasileiro, e pretende fazer até seis contratações na janela de pausa do campeonato. Para Fábio Mota, presidente do clube, é importante fazer "mudanças drásticas" para deixar a zona de rebaixamento onde o time se encontra.

Desde que começou o projeto de reformulação, o Vitória contratou um novo executivo de futebol, Gustavo Vieira de Oliveira, para dar os rumos das próximas etapas. Agora, a meta é usar o jogo contra o Corinthianspela 11ª rodada como respiro, e deixar o Z-4 onde se encontra, com apenas nove pontos acumulados até então.