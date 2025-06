Após incêndio, Câmara retoma sessões no Plenário Cosme de Farias

Incêndio no prédio da Câmara de Vereadores em Salvador - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Salvador voltarão a ser realizadas, a partir desta segunda-feira, 2, às 14h30, no Plenário Cosme de Farias, no Paço Municipal. Desde que um incêndio atingiu parcialmente o telhado e as instalações elétricas da Casa em fevereiro, todas as sessões estavam sendo realizadas, em caráter provisório, no Centro de Cultura Vereador Manuel Querino.

Ao anunciar o retorno das sessões ordinárias (às segundas, terças e quartas-feiras, à tarde), o presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), detalhou que a reforma emergencial do Paço segue em ritmo avançado.

“Toda requalificação da parte elétrica da Casa já foi concluída, bem como a primeira etapa [emergencial] das obras do telhado, que foi parcialmente atingido pelo fogo no dia 24 de fevereiro. O objetivo é retomar as atividades para o plenário com total segurança”, disse Muniz.

Nesse primeiro momento, apenas o Plenário Cosme de Farias será liberado no Paço Municipal e o acesso será permitido exclusivamente para a realização das sessões ordinárias.

“Uma parte do prédio continuará interditada, para conclusão da reforma do telhado”, completou.

Os setores que funcionavam no Paço e foram transferidos após o incêndio continuam funcionamento provisoriamente no Centro de Cultura, na Praça Thomé de Souza, embaixo da Prefeitura.

O presidente Carlos Muniz ressaltou ainda que a reforma total do Paço Municipal está em fase de projeto, sendo discutida com a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, com Tânia Scofield.

“Estamos fazendo uma força-tarefa e os últimos arremates para retomar as sessões no prédio principal já na próxima segunda. Paralelo a isso, seguimos conversando com a Fundação Mário Leal Ferreira para definir como será feita a reforma total do prédio histórico”, explicou.

História

O Paço Municipal, que abriga a primeira Casa Legislativa entre as capitais do Brasil, é dos mais importantes exemplares da arquitetura civil colonial brasileira. A estrutura atual data de 1660. A fachada principal é formada por arcadas de pedra de cantaria, que repousam sobre colunas toscanas.

A Câmara Municipal de Salvador foi implantada juntamente com a cidade, em 1549, e tornou-se uma das mais importantes câmaras do Império Colonial Português nas Américas, mantendo hoje sua função de interlocutora entre o cidadão e o poder público.