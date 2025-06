João Campos defende nova dobradinha entre Lula e Alckmin em 2026

João Campos, novo presidente nacional do PSB - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Novo presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), o prefeito de Recife, João Campos, pregou, neste domingo, 1, a renovação da chapa encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tendo novamente Geraldo Alckmin, filiado ao partido, como vice.

Na convenção que consolidou seu nome por aclamação no cargo, João Campos indicou que Alckmin não deve abrir mão de ocupar novamente o posto em 2026, e reforçou que a manutenção da dobradinha representa a 'estabilidade' obtida com a vitória nas urnas nas eleições de 2022.

A mesma tese é defendida pelos aliados de Campos, que afirmaram ao portal CNN Brasil, site vinculado ao canal de mesmo nome. “Alckmin representa o compromisso com a estabilidade política e com a amplitude que garantiu a vitória em 2022", teria dito um dos integrantes do núcleo duro do prefeito de Recife.

Mudanças no PSB

O PSB prepara, a partir da gestão de João Campos, um processo de repaginada. A ideia, segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, é mudar o 'S' de Socialista para Social, atraindo quadros de centro-esquerda.

A sigla também deve avançar nas conversas com o Cidadania para a formação de uma federação partidária, que passará a valer nas eleições do próximo ano. A Rede Sustentabilidade também está na mira dos socialistas.