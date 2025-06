Petrobras reduz preço da gasolina em 5,6%; veja detalhes

Mudança passa a valer nesta terça-feira, 3 - Foto: Flickr | GOVBA

A Petrobras anunciou, na manhã desta segunda-feira, 2, a redução em 5,6% do preço da gasolina para a venda às distribuidoras. A mudança vai começar a valer a partir desta terça, 3.

Com a alteração, o preço do litro da gasolina para a distribuidoras será de R$ 2,85, o que representa uma redução R$ 0,17 por litro do combustível. Para o consumidor, o valor passará para R$ 2,08 por litro, uma diminuição de R$ 0,12 para a gasolina C, resultado da mistura obrigatória do etanol anidro com o tipo A do carburante.

O que diz a Petrobras?

Segundo a Petrobras, a redução é parte de um processo iniciado em dezembro de 2022, que resultou na queda de R$ 0,22 (22 centavos), ou 7,3%, no preço da gasolina vendida às distribuidoras desde então.

No último mês, a Petrobras havia anunciado a redução do diesel A em R$ 0,16, que passou a valer R$ 3,27. A mudança passou a vigor a partir do dia 6 de maio.

Retomada da Fafen

Em maio, a Petrobras anunciou, na última semana, por meio de um comunicado ao mercado, o retorno das atividades da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen-BA), no Polo Industrial de Camaçari.

A Fafen-BA, localizada no Polo de Camaçari, o maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul, é considerada estratégica não apenas pelo volume de produção, mas pelo potencial de integração com outras cadeias produtivas da indústria química e petroquímica.