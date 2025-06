Consumidores de todo Brasil podem comprar com até 70% de desconto

Neste ano a expectativa é de que mais de 100 mil lojas participem da ação - Foto: © Valter Campanato | Agência Brasil

Acontece nesta quinta-feira, 29, uma ação promovida pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) denominada o "Dia Livre de Impostos", momento em que os comerciantes dos 26 estados e do Distrito Federal vendem os produtos e serviços sem repassar o valor de tributos aos clientes.

Vão participar desta ação as lojas de rua do varejo, ⁠shopping centers, ⁠restaurantes, ⁠prestadores de serviço e ⁠postos de gasolina. De acordo com a CNDL, os os descontos podem chegar a até 70%. Neste ano a expectativa é de que mais de 100 mil lojas, em 1,5 mil cidades, participem da iniciativa. Segundo a CNDL, estima-se que 2 milhões de consumidores sejam beneficiados com os descontos.