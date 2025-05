Dia das Mães: comércio em Salvador estima aumento de 5% nas vendas

Movimento é esperado em lojas de rua e shopping centers - Foto: Divulgação

A expectativa de vendas para o Dia das Mães deste ano é de um aumento de aproximadamente 5% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da CDL Salvador, que abrangem tanto a capital baiana quanto a Região Metropolitana, incluindo lojas de rua e shopping centers.

A data é a terceira maior em vendas do varejo local, perdendo apenas para o Natal e Liquida Salvador, a CDL estima um tíquete médio em torno de R$ 190. Setores como vestuário, calçados, eletrônicos em geral, acessórios, perfumaria e cosméticos serão os mais movimentados.

"O Dia das Mães possui como principal característica o forte apelo emocional e o estímulo ao consumo. Acreditamos que as ações promocionais e o esforço dos lojistas para promover as melhores ofertas vão contribuir para impulsionar ainda mais as vendas e a economia local", afirma Alberto Nunes, presidente da CDL Salvador.