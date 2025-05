Salvador e o Conclave: conheça locais que contam a história da igreja

Avenida Paulo VI, na Pituba - Foto: Reprodução

Transitar pela Avenida Paulo VI é quase uma atividade cotidiana para os moradores da Pituba, mas a rotina acaba fazendo com que a gente se habitue ao nome da via sem questionar sua origem. E já que os olhos do mundo estão voltados para o Vaticano nesta semana de Conclave, vale a pena relembrar e entender a relação de Salvador com a história da Igreja Católica – literalmente – nas placas de ruas e avenidas da capital baiana.

A Avenida Paulo VI, por exemplo, foi assim nomeada em tributo ao Papa que liderou a Igreja entre 1963 e 1978 e hoje é um dos principais corredores da cidade. Com uma extensão de quase três quilômetros repleta de centros comerciais, escolas e edifícios residenciais, além do tradicional Colégio Militar e a antiga sede dos Correios, que vai a leilão no próximo dia 12 de maio.

Mas é no bairro do Uruguai que essa ligação espiritual se intensifica. Ali, um curioso agrupamento urbano reúne nada menos que oito ruas dedicadas a papas de diferentes épocas e papados: Pio XI, Clemente X, Inocêncio XI, Leão XII, Gregório XVI, João Paulo I, Sixto V e Urbano VIII . Todas essas vias se encontram a poucos metros da modesta Praça João Paulo II, construída em homenagem à visita do pontífice polonês à cidade, em 1980, e vizinha à Paróquia Nossa Senhora dos Alagados, criada especialmente para recebê-lo na ocasião.

Outro ponto da cidade que carrega a história da Igreja em seu nome é a Avenida Cardeal da Silva, que liga o Rio Vermelho à Federação. A via homenageia Dom Augusto Álvaro da Silva, que comandou a arquidiocese de Salvador por quase quatro décadas e participou dos Conclaves de 1958 e 1963 — que elegeram os papas João XXIII e Paulo VI .

Já na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, a referência é ao religioso alagoano que marcou a história recente da Arquidiocese de Salvador. Nomeado bispo aos 33 anos e depois arcebispo da capital baiana, dom Avelar foi figura central na conquista do título de Sé Primaz do Brasil para Salvador, em 1980 . Ele também esteve nos Conclaves de 1978, que elegeram João Paulo I e João Paulo II. O seu nome batiza ainda o bairro de Dom Avelar, na região do Porto Seco Pirajá.

Por fim, uma homenagem ainda em construção é dedicada ao Papa Francisco, primeiro pontífice latino-americano e jesuíta a liderar a Igreja Católica. Após sua morte, em 21 de abril no Vaticano, a vereadora Aladilce Souza (PCdoB) anunciou um projeto de lei para nomear uma rua em Salvador com o nome do Papa. Um gesto simbólico que se soma ao rico histórico de fé e cultura espalhado pela cidade.