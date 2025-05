Veja quais são as zonas liberadas para trânsito no Centro de Salvador

Zona Azul - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Oito estacionamentos rotativos, conhecidos como Zona Azul, instalados no bairro Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, foram desativados nesta quinta-feira, 8.

A medida foi autorizada pela Superintendência de Trânsito da capital baiana (Transalvador), assinada pelo superintendente Diego Brito, por meio do Diário Oficial do Município (DOM).

Confira os pontos sem Zona Azul

I - Rua do Carmo, CEP 40.301-380, sentido único, lado esquerdo, com início defronte ao imóvel de n° 6 e final defronte ao imóvel de n° 22, totalizando 18 vagas;

II - Rua do Carmo, CEP 40.301-380, sentido único, lado esquerdo, com início defronte ao imóvel de n° 24 e final defronte ao imóvel de n° 72, totalizando 27 vagas;

III - Rua Direita de Santo Antônio, CEP 40.301-280, sentido único, lado esquerdo, com início defronte ao imóvel de n° 10 e final defronte ao imóvel de n° 177, totalizando 33 vagas;

IV - Rua Direita de Santo Antônio, CEP 40.301-280, sentido único, lado esquerdo, com início defronte ao imóvel de n° 62 e final defronte ao imóvel de n° 553, totalizando 60 vagas;

V - Largo de Santo Antônio Além do Carmo, CEP 40.301-330, sentido único, lado direito, com início e fim defronte ao imóvel de n° 02, totalizando 6 vagas;

VI - Largo de Santo Antônio Além do Carmo, CEP 40.301-330, sentido único, lado direito, com início e fim na praça defronte ao imóvel de n° 16, totalizando 8 vagas;

VII - Largo de Santo Antônio Além do Carmo, CEP 40.301-330, sentido único, lado direito, com início e fim na praça defronte ao imóvel de n° 01, totalizando 15 vagas;

VIII - Largo de Santo Antônio Além do Carmo, CEP 40.301-330, sentido único, lado esquerdo, com início defronte ao Forte de Santo Antônio Além do Carmo e fim defronte ao imóvel de n° 02, totalizando 7 vagas.

Saiba o que é Zona Azul

A Zona Azul foi criada com o objetivo de disponibilizar vagas rotativas de estacionamento, racionalizando o seu uso e consequentemente aumentando o número de oferta.

A capital baiana ainda disponibiliza o mecanismo de forma digital, por meio de aplicativos com Estacionamento Digital, como ZUL Salvador e FAZ - Zona Azul Digital Salvador, que permitem a compra e ativação de créditos de estacionamento rotativo.

Os valores variam conforme o tempo de permanência, sendo R$ 3 para 2 horas, R$ 6 para 6 horas e R$ 9 para 12 horas. Para eventos, as tarifas podem ser de R$ 10 (pequeno porte) ou R$ 20 (grande porte).