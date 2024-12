Centro Histórico ganha Zona Azul especial para Natal; veja

Luzes de Natal foi inaugurada nesta segunda,9 - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Centro Histórico de Salvador passará a ter novos pontos de estacionamento rotativo, mais conhecido como Zona Azul, devido ao“Luzes de Natal”, que acontece no Pelourinho e se estende até a Praça da Sé.

A medida consta no Diário Oficial do Município (DOM), desta segunda-feira, 9, no mesmo dia em que a decoração especial dos festejos natalinos foi inaugurada, no Largo de São Francisco, com a presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e sua comitiva.

Leia mais

>>Bruno Reis nega endividamento após sancionar revisão da LDO 2024

A medida começou a valer no último sábado, 7, data em que aconteceria o lançamento oficial da decoração e permanece até o dia 5 de janeiro, quando encerra a atração no Pelourinho, sempre das 17h às 00h. O valor do estacionamento será de R$ 10.

Confira os novos pontos de Zona Azul

I - Ladeira da Praça, ambos os lados, início defronte imóvel de n° 10 e final defronte ao imóvel de n° 34, totalizando 54 (cinquenta e quatro) vagas;

II - Travessa do Tijolo, lado esquerdo, início defronte ao poste de iluminação de n° X073903 e final defronte ao imóvel de n° X073901, totalizando 12 (Doze) vagas;

III - Rua Carlos Gomes, CEP 40.020-440, sentido único, lado direito, com início defronte ao imóvel de n° 180 e final em frente ao imóvel de n° 653, totalizando 14 (catorze) vagas;

IV - Rua Carlos Gomes, CEP 40.060-325, sentido único, lado direito, com início defronte ao imóvel de n° 826 e final em frente ao imóvel de n° 897, totalizando 14 (catorze) vagas;

V - Rua Carlos Gomes, CEP 40.060-325, sentido único, lado esquerdo, com início defronte ao imóvel de n° 997 e final em frente ao imóvel de n° 1053, totalizando 09 (nove) vagas;

VI - Avenida Sete de Setembro, sentido único, lado esquerdo, início defronte ao imóvel de n° 261 e final defronte imóvel de n° 62, totalizando 104 (cento e quatro) vagas;

VII - Rua do Bispo, CEP 40.026-082, sentido Rua de São Francisco, lado direito, com início defronte ao imóvel de n° 20 e fim defronte ao imóvel de n° 21, totalizando 04 (quatro) vagas;

VIII - Rua do Bispo, CEP 40.026-082, sentido Rua de São Francisco, lado direito, com início defronte ao imóvel de n° 23 e fim defronte ao imóvel de n° 34, totalizando 07 (sete) vagas;

IX - Praça Almirante Paula Guimarães (bolsão), lado esquerdo, com início e final próximo ao poste de iluminação de n° X072042, totalizando 50 (cinquenta) vagas;

X - Rua do Tabuão, CEP 40.026-170, sentido Elevador do Tabuão, lado direito, com início em frente ao imóvel de n° 2A e final em frente ao imóvel de n° 28, totalizando 25 (vinte e cinco) vagas;

XI - Rua Padre Agostinho Gomes, CEP 40.025-280, sentido único, lado direito, com trecho compreendido entre a Avenida José Joaquim Seabra e Rua do Tabuão, totalizando 11 (onze) vagas;

XII - Avenida José Joaquim Seabra, lado direito, com início ao imóvel de n° 362 e final defronte ao imóvel de n° 323, totalizando 135 (cento e trinta e cinco) vagas;

XIII - Rua do Paraíso, lado esquerdo, com início ao imóvel de n° 340 e final lateral do imóvel de n° 02, totalizando 32 (trinta e duas) vagas.