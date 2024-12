Centro Histórico se torna palco principal do Natal em Salvador

Acwendimento das luzes foi feito pelo prefeito Bruno Reis ao lado da comitiva - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

O Centro Histórico de Salvador recebeu na noite desta segunda-feira, 9, a decoração especial do Natal, com o acendimento das luzes feito pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) ao lado da sua vice, Ana Paula Matos (PDT), e o gestor da Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), Ângelo Magalhães. A programação se estende até janeiro de 2025.

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal também afirmou que a cidade realiza o maior Natal público do Brasil, com uma grande programação e mais de 50 milhões de lâmpadas.

“Ano passado tivemos um recorde de visitação, mais de um milhão e meio de pessoas passaram por aqui. Este ano, a expectativa é ainda maior, com uma programação mais extensa e um Natal ainda mais conhecido. Investimos em novidades, como fazemos todos os anos. E eu não tenho dúvidas que vai ser um momento para a gente celebrar este final de ano, para a gente poder projetar os nossos sonhos para que em 2025 eles possam ser realizados”, disse.

Leia mais

>> Bruno Reis nega endividamento após sancionar revisão da LDO 2024

>> Bruno Reis nega pressa por reforma e anuncia 'nova secretaria'

>>Bruno Reis participa de celebrações a Nossa Senhora da Conceição

Bruno também considerou como decisão acertada ter levado a celebração para o Centro Histórico desde o ano passado.

“O que mais as pessoas me perguntaram, durante as minhas visitas, foi em relação à continuidade do Natal no Pelourinho. Toda mudança gera dúvidas e incertezas, mas nós tomamos a decisão e ela se confirmou como mais do que acertada. A gente pode fazer um Natal bem maior, bem mais bonito, com infraestrutura maior e gerando mais renda e emprego para as pessoas, porque todo mundo que trabalhava no Campo Grande trouxemos para cá e todos que trabalham no Pelourinho continuam trabalhando, comercializando os seus produtos. Dá para receber muito mais pessoas. Queremos que seja uma das festas de Natal mais conhecidas do Brasil para impulsionar ainda mais o nosso calendário da cidade, em especial no mês de dezembro e início de janeiro”, afirmou.

Antes da inauguração oficial, uma missa campal foi celebrada no Palco Anunciação (Largo de São Francisco) pelo cônego Abel Carvalho. Quem esteve no local, pôde conferir de perto um show de luzes e efeitos sonoros e o desfile da parada natalina “Balada de Papai Noel” com mais de 650 artistas e carros alegóricos.

Com o tema “Salvador, Cidade Natal do Brasil”, os festejos irão até o dia 6 de janeiro de 2025. Nesse período, soteropolitanos e turistas poderão curtir diversas atrações musicais e desfiles, além de visitar a Casa de Papai Noel, árvores e o circuito dos presépios. Isso será abrilhantado pelo maior túnel cenográfico do país, com quase 400 metros de extensão e mais de 25 milhões de microlâmpadas entre a Rua Chile e a Praça da Sé.

“O Natal de Salvador é um momento mágico em que unimos tradição, inovação e identidade para celebrar o que há de mais especial na nossa cidade. Este ano, investimos na maior cenografia natalina já vista. O sucesso do ano passado reforçou a importância de valorizar o Centro Histórico, que se transforma no coração das celebrações, encantando com sua beleza arquitetônica única e significado cultural que promove pertencimento e reconhecimento das nossas raízes”, destacou Ângelo Magalhães.

Uma das novidades deste ano é a cenografia do Palácio dos Esportes, na Praça Castro Alves. O local foi decorado em alusão a um presente natalino oferecido à população.