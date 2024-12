Profissionais de saúde podem ser isentos da Zona Azul; entenda

Placa de estacionamento rotativo - Zona Azul na via Av. Prof. Magalhães Neto - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde

Os profissionais da saúde que prestam serviços de atendimento domiciliar podem receber isenção nas áreas de estacionamento rotativo, Zona Azul, em Salvador, conforme indica projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal de Salvador (CMS).



Segundo o texto do PL, sugerido pelo vereador George O Gordinho da Favela (PP), os trabalhadores da área teriam o benefício de não pagar a permanência em estacionamentos públicos abertos, com direito a um tempo máximo de até duas horas.



Ainda de acordo com a proposta, para o profissional ter acesso a benfeitoria será necessário ter o cadastro na Secretaria Municipal de Saúde da capital baiana.

A proposta segue em tramitação na Casa e não há ainda previsão para votação.