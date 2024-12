Alba aprova nota de repúdio contra declarações de CEO do Carrefour

Seção de carne da loja do Carrefour, em São Paulo - Foto: Nelson Almeida | AFP

Foi aprovada nesta terça-feira, 26, pela Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), uma nota de repúdio contra as declarações do CEO global do Grupo Carrefour, Alexandre Bompard, onde ele disse que a empresa deixaria de comprar carne do Mercosul por, segundo a visão dele, não atender às exigências e normas sanitárias e ambientais.

De acordo com os deputados, as declarações são irresponsáveis e preconceituosas, colocando em xeque, de maneira injustificável, o padrão de qualidade da pecuária brasileira. Eles lembraram que o país é um dos maiores exportadores de proteína animal do mundo, justamente por cumprir todas as exigências sanitárias. “Os pecuaristas brasileiros produzem com excelência e respeitam as leis ambientais mais rígidas do mundo”, diz a nota aprovada.

Além disso, os parlamentares disse que as declarações do CEO global do Grupo Carrefour têm como pano de fundo uma disputa comercial patrocinada por pecuaristas franceses contrários à assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. “É legítimo que cada país defenda os interesses comerciais do seu setor produtivo, mas é completamente inaceitável que o CEO de um grupo mundial, com negócios inclusive no Brasil, faça declarações irresponsáveis e mentirosas sobre a qualidade da carne produzida em nosso território”, salienta a nota.

Os deputados pontuaram que é “imperativo que o Grupo Carrefour se retrate, pedindo desculpas aos pecuaristas brasileiros. Não aceitaremos que nenhum interesse escuso de grupos internacionais manche a imagem de um dos setores nacionais que mais investem em qualidade de produção”.