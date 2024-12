Após boicote, Carrefour envia carta de pedido de desculpas ao Brasil

Grupo anunciou que não iria comercializar carne proveniente do Mercosul - Foto: Reprodução

O Grupo Carrefour global emitiu, nesta terça-feira, 26, uma declaração reconhecendo a "grande qualidade" das carnes produzidas pelos frigoríficos brasileiros e reafirmando que as redes de supermercados no Brasil continuarão a priorizar as carnes nacionais.

Após essa publicação, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou, na manhã de hoje, que recebeu um pedido formal de desculpas por meio de uma carta assinada pelo CEO do Carrefour Global, Alexandre Bompard.

A carta foi enviada seis dias após Bompard anunciar, em suas redes sociais, que o grupo tinha assumido o compromisso de não comercializar nenhuma carne proveniente do Mercosul, o que desencadeou uma série de boicotes de frigoríficos brasileiros à rede Carrefour, Atacadão e Sam's Club, que também fazem parte do grupo.

A nossa declaração de apoio do Carrefour França aos produtores agrícolas franceses causou discordâncias no Brasil. E é nossa responsabilidade de esclarecê-la.

Nunca quisemos opor a agricultura francesa à agricultura brasileira. França e Brasil são dois países que compartilham o amor pela terra, pelo cultivo e pela alimentação de qualidade.

Na França, o Carrefour é o primeiro parceiro da agricultura francesa: compramos quase toda a carne que necessitamos para as nossas atividades na França, e assim seguiremos fazendo. A decisão do Carrefour França não teve como objetivo mudar as regras de um mercado amplamente estruturado em suas cadeias de abastecimento locais, que segue as preferências regionais de nossos clientes. Com essa decisão, quisemos assegurar aos agricultores franceses, que estão atravessando uma grave crise, a perenidade do nosso apoio e das nossas compras locais.

Do outro lado do Atlântico, compramos dos produtores brasileiros quase toda a carne que necessitamos para as nossas atividades, e seguiremos fazendo assim. São os mesmos valores de criar raízes e parceria que inspiram há 50 anos nossa relação com o setor agropecuário brasileiro, cujo profissionalismo, cuidado à terra e produção conhecemos.

Lamentamos muito que nossa comunicação tenha sido recebida como questionamento de nossa parceria com a produção agropecuária brasileira ou como uma crítica a ela.

Temos orgulho de sermos um grande parceiro histórico da agricultura brasileira. Sabemos que a agropecuária brasileira fornece carne de alta qualidade e sabor. Continuaremos a valorizar os setores agrícolas brasileiros, como fazemos há 50 anos. Por meio do nosso crescimento, contribuímos também para o desenvolvimento dos produtores agrícolas brasileiros, em uma lógica que sempre foi de parceria construtiva. Assim seguiremos prestigiando a produção e os atores locais e fomentando a economia do Brasil.

O Carrefour está empenhado em trabalhar, na França e no Brasil, em prol de uma agricultura próspera, seguindo nosso propósito pela transição alimentar para todos.