Após boicote de frigoríficos, carne começa a faltar no Carrefour

França é contrária a um acordo do Mercosul sobre comercialização de carne - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O boicote dos frigoríficos que fornecem carne à rede Carrefour, os clientes começaram a relatar que já há falta do produto nas unidades do Brasil. Uma liderança da rede francesa disse que não iria comercializar carne originária do Mercosul. O boicote começou na última quarta-feira, 20.

Leia mais:

>> Boicote ao Carrefour: frigoríficos interrompem fornecimento de carne

>> Pagamento da primeira parcela do 13º salário tem prazo até sexta-feira

>> Corte de gastos deve ser anunciado essa semana após inclusão da Defesa

“Infelizmente, a decisão pela suspensão do fornecimento de carne impacta nossos clientes, especialmente aqueles que confiam em nós para abastecer suas casas com produtos de qualidade e responsabilidade”, disse o Carrefour Brasil em comunicado.

Até o momento, 23 frigoríficos brasileiros aderiram à suspensão do fornecimento, sendo eles o JBS, Marfrig e Masterboi. O Carrefour disse que está em busca de “soluções que viabilizem a retomada do abastecimento de carne nas nossas lojas o mais rápido possível, respeitando os compromissos que temos com nossos mais de 130 mil colaboradores e com milhões de clientes em todo o Brasil”. A rede varejista disse, no entanto, que não há falta de carne nas unidades brasileiras.

O presidente-executivo do Carrefour, Alexandre Bompard, prometeu na semana passada manter a carne sul-americana fora das prateleiras da rede na França. O país europeu é contrário a um acordo com o Mercosul, em meio a preocupações de que seus agricultores sejam prejudicados pelo avanço de safras sul-americanas.

Às 15h30, as ações do Carrefour Brasil, dono também da rede de atacarejo Atacadão, subiam 1,8%, enquanto os rivais GPA e Assaí tinham valorização de 2,6% e 4,2%.