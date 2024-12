Pagamento da primeira parcela do 13º salário tem prazo até sexta-feira

Prazo para pagamento do décimo terceiro está chegando ao seu fim. - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Nesta sexta-feira, 29, se dá o prazo para o pagamento ou da parcela única, ou da 1º parcela do 13º salário. E de acordo com a lei de 1962, o primeiro pagamento deve ser efetuado até dia 30 de novembro, já o segundo até dia 20 de dezembro. Sendo que não haja atrasos no pagamento do benefício.

Visto que dia 30 esse ano é um sábado, o empreendedor deve, de acordo com a lei, adiantar o pagamento. E caso não seja cumprido, ficará sujeito a multa. O pagamento único em dezembro é ilegal, caso o empreendedor decida pagar dessa forma, deve ser efetuado antes.

Caso o empregado não receba o benefício nos dias corretos, ele deve procurar o RH da empresa, o Ministério Público do Trabalho, ou as Superintendências do Trabalho ligadas ao governo federal, para que uma reclamação seja feita. Outra opção também é a de buscar o sindicato de sua categoria para orientações.

Se por algum motivo o prazo do pagamento não seja respeitado, o empregador pode ser autuado por um auditor fiscal e receber uma multa.

Esse incentivo é calculado por cada mês trabalhado pelo menos 15 dias - equivalendo 1/12 do salário de dezembro.