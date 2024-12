13º salário é oportunidade para organizar a vida financeira

Carine recomenda evitar compras impulsivas - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Dinheiro extra é sempre importante, principalmente quando usado com sabedoria. Por exemplo, o décimo terceiro salário pode ser uma quantia importante para vários usos como organização financeira, investimentos e projetos. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Dieese, 5 milhões de pessoas devem receber o 13º no estado da Bahia. O número equivale a 5,5% do total que terá acesso ao benefício no país

A economia baiana deverá receber, até o fim deste ano, de 13° salário, cerca de R$ 13,1 bilhões. Esse montante representa em torno de 2,7% do PIB estadual. “A renda é o impulsionador do consumo, logo, mais dinheiro nas mãos do consumidor significa maior consumo retroalimentando o ciclo básico da economia: mais consumo, mais venda, mais produção, mais emprego. Mesmo que de forma pontual a injeção de dinheiro na economia gera grande impacto e reequilibra a economia”, explica o economista Antônio Carvalho.

Esse reequilíbrio vem não apenas por parte do consumidor que está gastando mais, mas consequentemente para os empresários é também um período proveitoso“. Os ofertantes de bens e serviços se beneficiam desse período. A maior circulação de dinheiro, representa maior aquecimento nas vendas, o que ajuda a melhorar ou recuperar as margens de lucro e reequilibrar as finanças dos negócios. É o momento de colocar as contas em dia, pagar dívidas, melhorar os processos e construir reservas financeiras para os períodos mais difíceis”, expõe o economista.

Por ser um momento em que há esse aumento temporário da renda do trabalhador, a tentação para gastar e o desejo de consumo também aumentam, por isso é importante o beneficiário se policiar. “É fundamental ter cuidado com os gastos nessa época. Planeje suas compras: Antes de sair gastando, faça uma lista do que realmente precisa e defina um limite máximo para os seus gastos. Isso ajuda a manter o foco e evitar despesas desnecessárias. Reflita antes de comprar, pergunte a si mesmo se aquela compra é realmente necessária ou se é apenas um desejo momentâneo. Essa pausa pode evitar decisões impulsivas e prefira pagar à vista, Além de evitar dívidas, isso ajuda a ter um controle mais claro do que está sendo gasto”, aconselha a consultora financeira Carine Oliveira

“Poucas pessoas se preparam adequadamente para receber o décimo terceiro salário. Por ser uma renda extra, muitos acabam gastando sem planejamento, atraídos pelas diversas ideias de consumo que surgem nesse período”, explica Carine, sobre as razões que fazem algumas pessoas não conseguirem usar o 13º da melhor forma possível para as necessidades específicas.

A forma ideal de uso do benefício pode variar de acordo com a situação de cada um, é o que indica a consultora financeira. “A prioridades depende de como estão suas finanças. Se estiver endividado, resolva primeiro as mais urgentes, principalmente as que têm juros altos, como cheque especial e cartão de crédito. Se não estiver endividado, guarde parte do 13º para montar ou reforçar sua reserva de emergência. Se já possui reserva, pense em investir para fazer o dinheiro crescer e atingir objetivos maiores, como trocar de carro, viajar ou comprar um imóvel”.

Há também, quem equilibre mais de uma das formas de uso do 13º. “O décimo terceiro é aquele momento aguardado do ano, então eu utilizo apenas 30% dele para adiantar alguns pagamentos. O restante prefiro deixar guardado para possíveis imprevistos, tenho o desejo de tirar habilitação e ele virá pra me ajudar nesse objetivo”, explica a analista de marketing Elaine Lima, que também relata que seu benefício já está comprometido desde o início de novembro, quando ela começa a planejar o uso do dinheiro.

A época de recebimento do benefício também pode ser convidativa para o planejamento financeiro do ano seguinte. “Decida o que você quer realizar em 2025, divida o grande objetivo em metas e veja quanto você precisa poupar por mês para alcançar uma viagem dos sonhos , um curso ou juntar para dar entrada em algo importante. Guarde uma parte do valor com segurança , como uma conta que renda juros, e crie o hábito de guardar mais ao longo do ano”, recomenda Carine Oliveira.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló