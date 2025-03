Ambulantes comentam vendas no Carnaval e planejam festas futuras

Ana Matos, de 51 anos, é vendedora ambulante - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

O Carnaval está indo embora, mas já tem gente pensando no São João. Alguns ambulantes citaram que a próxima grande festa de Salvador já começa a ser planejada para eles.

Ao Portal A TARDE, Ana Matos, de 51 anos, disse que trabalha com vendas de salgados durante todo o ano, mas as festas populares acabam sendo a oportunidade de aumentar a renda. “O Carnaval é a melhor época pra gente, mas também a mais cansativa. São muitos dias e a gente tem que aproveitar. Já quero o São João para vender mais”, comentou.

Deise Silva, 39, dona de uma barraquinha de pirão de aipim ressaltou que as vendas foram boas, mas os primeiros dias acabaram sendo fracos. “A festa está positiva. Deu para ganhar um dinheiro, mas os primeiros dias foram fracos”, comentou ela, que declarou que vende na folia há três anos.

Já Arlindo Sacramento, que vende pipoca há mais de 50 anos no Campo Grande, garantiu que as vendas foram boas. “Para mim, na verdade, foi bom. Fiz o meu filho e minha filha com dinheiro de pipoca. Foi ruim não, foi bom. O mais importante é a gente ter saúde para conquistar tudo o que queremos”, falou. Ele ainda disse que estará nas próximas festas populares, ressaltando que são boas oportunidades para lucrar mais.