Secretário de Cultura faz balanço sobre os seis dias de Carnaval

Bruno Monteiro, secretário de Cultura da Bahia - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O secretário de Cultura do estado da Bahia, Bruno Monteiro, fez um balanço, nesta terça-feira, 4, sobre os seis dias da festa e citou a transmissão do Oscar no Pelourinho no fim de semana.

“A história está sempre sendo construída e vivemos um momento histórico com a transmissão do Oscar, quando nós paramos o Carnaval da Bahia no Pelourinho para mandar aquele axé todo. O Pelourinho mandou axé e emanou boas energias, que com certeza chegaram em Hollywood nesse momento em que nós celebramos uma inédita conquista do Oscar para o Brasil”, disse o gestor ao Portal A TARDE.

Bruno Monteiro acrescentou sobre o período do Carnaval: “Nós que temos a responsabilidade de realizarmos esse Carnaval, com certeza é muito satisfatório. Nós vivemos esses momentos. Sabemos que a cultura baiana e brasileira impera nesses dias como de grande polo de agregação, de união, de lazer das pessoas, então é muita alegria junta a gente realizar um carnaval desse tamanho”.

O gestor da pasta estadual ainda declarou que foi um “Carnaval histórico sobre vários pontos de vista”: “Recorde da participação de pessoas, com essa celebração à Axé Music, esse movimento cultural tão importante para o nosso Carnaval e para a cultura baiana como um todo“.