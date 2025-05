Gasolina na Bahia será impactada com chegada do verão; entenda

- Foto: Marcello Casall Jr | Agência Brasil

Diante da redução do preço do diesel nas últimas semanas, o que fez o mercado especular uma baixa no preço da gasolina, a Petrobras sinalizou nesta terça-feira, 13, que dificilmente haverá um decréscimo no valor para aquisição nas refinarias.

Segundo a estatal, a proximidade do verão no Hemisfério Norte (esta região abrange diversos países, incluindo os Estados Unidos, Canadá, Rússia, China e grande parte da Europa) dificulta a redução, já que nesse período o preço mundial da gasolina tem curva ascendente.

O preço da gasolina não é alterado pela Petrobrás desde julho de 2024 e é atualmente comercializada com preço R$ 0,05 acima da paridade de importação calculada pela Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis).

E a Bahia como fica?

O aumento também deve reverberar na Bahia. Apesar dos combustíveis do estado não serem administrados pela Petrobras, e sim, pela Acelen, a política de preço da empresa “segue os critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete”, de acordo com a nota encaminhada pela assessoria.

Questionada se haverá um real aumento nos valores, a empresa não soube responder. Em nota genérica, a assessoria mencionou a clareza na precificação dos produtos.

“A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado”, completou.

Preços

Em média, o preço da gasolina no estado varia entre R$ 5,69 a R$ 6,36 em alguns postos de combustíveis, quando se trata da gasolina comum. Já a aditivada, varia entre R$ 5,76 a R$ 6,27, conforme consta nos dados apresentados pelo site Preço da Hora Bahia, disponibilizado pelo governo estadual.

O último reajuste feito pela Acelen aconteceu em janeiro deste ano. Na ocasião, os valores impostos pela administradora da Refinaria Mataripe variou de R$ 0,60 a R$ 0,75 centavos.