Prefeito de Recife, João Campos assume presidência nacional do PSB

João Campos, prefeito de Recife e novo presidente do PSB - Foto: Reprodução

O prefeito de Recife, João Campos, inicia neste final de semana a sua gestão à frente do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Ele assume a presidência da legenda durante a convenção nacional que ocorre de sexta-feira, 30, até domingo, 1º, em Brasília.

A mudança de comando traz uma forte defesa da manutenção da aliança com Lula nas eleições de 2026, incluindo a permanência de Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente.

Pré-candidato ao governo de Pernambuco, Campos tem sido preparado pelo partido para assumir este papel de liderança, realizando importantes articulações políticas ao lado de Carlos Siqueira, dirigente histórico da legenda.

Repaginada

Sigla histórica dentro do campo político da esquerda, o PSB prepara uma repaginada que será iniciada nos próximos meses, com mudança de nome e uma federação com o Cidadania, aliança que ainda será sacramentada.

A informação foi obtida pelo Portal A TARDE, em conversas recentes com membros da executiva nacional do PSB. O primeiro passo será 'acabar' com o Socialista, adotando o 'Social' na sua nomenclatura. A mudança marca uma guinada na imagem do partido, que pretende acolher nomes de correntes fora do 'socialismo democrático'.

O PSB também já tem conversas avançadas com integrantes da executiva nacional do Cidadania para a formação de uma federação partidária, saída utilizada pelos partidos para enfrentar a cláusula de barreira. Assim, as siglas se comportam como uma única legenda por um período mínimo de quatro anos, compartilhando do mesmo estatuto.