Onze municípios ainda não enviaram dados dos gastos com festas juninas

Pelo menos 406 municípios anunciaram os gastos com festejos juninos em 2025 - Foto: Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Onze municípios baianos ainda não enviaram informações sobre os gastos com os festejos juninos, que estão sendo realizados desde os dias 1 de maio a 30 de julho deste ano.

O 'Transparentômetro', ferramenta do Ministério Público do Estado da Bahia, com atualização diária sobre os gastos com as festas, traz um mapa que facilita a visualização de quem já garantiu o Selo da Transparência e de quais municípios ainda não enviaram os dados.

Os municípios que ainda não enviaram informações ao Ministério Público são: Cândido Sales, Chorrochó, Coribe, Gentio do Ouro, Ilhéus, Itabela. Macururê, Nova Ibiá, Ruy Barbosa, Santaluz e Varzedo.

A proposta da ferramenta é estimular a transparência pública, fortalecer o exercício da cidadania, estimular a cooperação interinstitucional e apoiar a gestão eficiente de recursos dos públicos, especialmente no fomento à cultura e ao turismo nos municípios baianos. A participação é voluntária, porém os entes públicos que recebem informações recebem o selo como reconhecimento para adotar boas práticas de governança.