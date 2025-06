Kayky projeta liderança da Copa do Nordeste e exalta momento no Bahia

Kayky celebra boa fase e projeta liderança no Nordestão - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

O atacante Kayky concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 6, no CT Evaristo de Macedo, após o último treino do grupo antes da partida contra o Náutico, marcada para às 17h30 deste sábado, 7, na Arena Fonte Nova. Precisando de apenas um ponto para carimbar a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, Kayky classificou o confronto como decisivo a fim de garantir o direito de jogar o mata-mata do Nordestão em casa.

“A gente tem que encarar não só como mais um jogo, mas como um jogo importante, onde podemos nos classificar em primeiro geral, e isso é importante para a gente, porque nos dá a possibilidade de decidirmos as partidas em casa”, garantiu o atacante, destacando a importância do resultado, uma vez que excluindo a decisão, o restante da fase mata-mata será disputada em jogo único.

Ainda durante a coletiva, Kayky também comemorou a pausa para o Super Mundial de Clubes, alegando que por mais que o elenco do Bahia seja “recheado”, como classificou o próprio jogador, a quantidade de jogos e as viagens são cansativas:

“A gente vem jogando dois, três jogos por semana, então é muito difícil [...] acho que esse tempo vai ser importante, e temos que saber aproveitar ao máximo para recuperar e também para poder trabalhar [...] é tentar descansar ao máximo, ajustar o que estávamos errando, e com esse tempo disponível, voltar mais fortes e focados no nosso objetivo”, afirmou o atacante.

Busca por mais minutagem

Em sua segunda passagem pelo Esquadrão, Kayky já disputou 18 jogos, mas possui apenas 508 minutos em campo, o equivalente a cinco jogos completos com a camisa tricolor.

Questionado a respeito da sua minutagem e momento, o atacante disse que o Tricolor de Aço tem um dos melhores elencos do Brasil, portanto, o time que for definido pelo técnico Rogério Ceni será sempre o melhor para o Bahia.

“Claro que todo jogador quer jogar, mas o importante é o Bahia vencer [...] O que ele decidir, eu vou aceitar, porque confio que será a melhor escolha para a equipe”, ressaltou o jogador, também destacando que está vivendo seu melhor momento após a lesão que o deixou afastado dos gramados por um longo período: