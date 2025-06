Goleiro que é desejo do Bahia quer sair de clube português

Patrick Sequeira quer sair do Casa Pia - Foto: BUDA MENDES/Getty Images via AFP

O goleiro costarriquenho Patrick Sequeira planeja deixar o Casa Pia, de Portugal, nesta janela de transferências, segundo revelado por Fabrizio Romano nesta sexta-feira, 6. O jogador é alvo do Bahia, que teve uma proposta ao atleta negada pelo clube português na última janela.

🇨🇷 Patrick Sequiera plans to leave Casa Pia this summer in order to take the next step.



Portuguese side rejected a concrete offer from Bahia (City Football Group) in winter as now clubs from South America and Europe are showing interest. pic.twitter.com/NYz5fhjm5M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2025



Ainda de acordo com Fabrizio Romano — especializado no mercado de transferências —, o goleiro, considerado como o sucessor de Keylor Navas, deseja dar o ‘próximo passo’ na carreira. O jornalista também revelou que clubes da América do Sul e Europa estão interessados em contar com o atleta, concorrendo com o Esquadrão na disputa pela contratação do jogador.

Com contrato válido até junho de 2027, Patrick, de 25 anos, é peça fundamental do Casa Pia, que terminou em 9º lugar da Liga de Portugal, e é o goleiro titular da seleção da Costa Rica, além de somar passagens por times pequenos do futebol espanhol.

Segundo informações da ESPN, o clube português estipulou o preço do goleiro em 12 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões na cotação atual), cifras considerada alta para os padrões do futebol brasileiro.