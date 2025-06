Jerônimo abre Bahia Farm Show e pede fim dos extremos: "Não contribui"

Jerônimo abre Bahia Farm Show - Foto: Reprodução

Está oficialmente aberta a 19ª edição da Bahia Farm Show, maior feira de agronegócio do Norte e Nordeste do país. A solenidade que sacramentou o início do evento em Luís Eduardo Magalhães, que tem como tema este ano 'Agro Inteligente, Futuro Sustentável', aconteceu nesta terça-feira, 10, com a presença de autoridades, como o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o prefeito do município, Júnior Marabá (PP).

Durante o discurso de abertura, o gestor estadual pregou o fim de posturas extremas dentro do debate sobre o setor agro. Para Jerônimo, o radicalismo, seja dos produtores, seja dos que reivindicam terra, não contribui para o desenvolvimento.

Jerônimo ainda fez uma linha do tempo sobre o surgimento do agro no Brasil, ainda no período em que o país era apenas uma colônia que atendia aos interesses de Portugal.

"O Brasil nasceu com o agro. Os primeiros passos da ocupação de Portugal no Brasil aconteceram pela via do agro. As primeiras atividades desenvolvidas na economia foi no agro. É um conceito do agro muito perverso para um povo colonizado, porque o Brasil tinha que produzir, preparar e mandar para Portugal, e a conta não fechava, a colônia nunca fecha a conta", iniciou o governador, ao discursar.

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) | Foto: Reprodução

"Como governador, tento pregar o máximo essa unidade, para a gente poder ver onde pode chegar, e os extremos não servem para o desenvolvimento. Quem vive no extremo não contribui, os extremos machucam o desenvolvimento", afirmou Jerônimo, logo em seguida.

Jerônimo celebra Bahia Farm

Logo após a abertura, Jerônimo celebrou a nova edição do evento, que acontece até o próximo sábado, 14. O gestor destacou a importância da Bahia Farm e a necessidade de oferecer ao município, aos expositores e aos visitantes uma estrutura capaz de atender a todos.

"Estamos sempre estruturando essa região para garantir que tenham garantia de segurança, oferta de segurança, saúde [...] Cada ano, a tecnologia transparece de um forma muito forte, garantindo que a Bahia se destaque [...] Estou muito feliz", afirmou em coletiva de imprensa.

Bahia Farm Show

Considerada a maior feira de agronegócio do Norte e Nordeste e a terceira maior do Brasil, a Bahia Farm Show 2025 tem como tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável” e deve reunir mais de 100 mil visitantes.

O evento é organizado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com apoio de entidades como Abapa, Fundação Bahia e Assomiba, e se consolida como vitrine nacional para o setor.