Bahia Farm Show é aberta oficialmente nesta terça-feira

Edição da feira traz novidades para receber cerca 100 mil pessoas - Foto: Divulgação

A Bahia Farm Show 2025 está aberta para visitação do público. A maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste promete trazer o que há de mais moderno em tecnologia agrícola para produtores rurais, técnicos, empresários e estudantes do agronegócio. Mesmo antes da abertura oficial, a feira começou com uma missa solene e o movimento dos pavilhões, com expositores prontos para receber, até o próximo sábado, um público estimado em mais de 100 mil pessoas.

A solenidade oficial de abertura da 19ª Bahia Farm Show acontece hoje, às 10h, no auditório principal do evento, reunindo produtores rurais, expositores, lideranças do setor agrícola e representantes políticos. Na oportunidade, o presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt, conduzirá a cerimônia ao lado da diretoria da entidade e de produtores do oeste baiano, apresentando as principais novidades da feira, considerada uma das maiores do segmento no país.

Entre as autoridades já confirmadas estão o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá; secretários estaduais da Agricultura, Pablo Barrozo; Meio Ambiente, André Ferraro; e Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira; além de prefeitos da região e parlamentares com atuação no agronegócio.

A edição deste ano da Bahia Farm Show, com o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, reúne 434 expositores que apresentam mais de mil marcas e soluções tecnológicas em máquinas e implementos agrícolas, sistemas de irrigação, sementes, fertilizantes, aviação agrícola e ferramentas digitais para conectividade e gestão do trabalho no campo.

Ontem, um missa solene celebrada na Capela Nossa Senhora de Lourdes, localizada na Praça Central do complexo da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, marcou o início das atividades da maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste. A celebração foi conduzida pelo bispo diocesano Dom Moacir Arantes.

Estacionamento

A 19ª edição da Bahia Farm Show está cheia de novidades pensadas para melhorar ainda mais a experiência de quem visita a maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste. E uma das melhorias pode ser percebida logo na chegada ao evento: o novo espaço de estacionamento.

A área terá capacidade para receber até 7 mil veículos por dia. O espaço está totalmente integrado à Avenida Tancredo Neves, o que facilita o deslocamento de quem está em Luís Eduardo Magalhães e pode se deslocar pelo bairro Jardim Paraíso, sem precisar entrar na BR-242.

Para o Moisés Schmidt, a modernização do estacionamento proporcionará uma melhoria significativa na logística de acesso ao complexo. “A expectativa deste ano é que mais de 100 mil pessoas circulem pela feira, e ofereceremos um estacionamento gratuito, organizado com uma equipe de recepção para otimizar melhor o espaço e com segurança para uma chegada e saída segura”, afirma.

Mapa digital

Para facilitar a experiência, os visitantes terão ainda mais facilidade de navegação dentro do complexo por meio de um mapa digital. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na loja de aplicativo do seu celular. Com o aplicativo, os visitantes poderão traçar rotas a partir da sua posição, buscar por categorias, e acessar informações de produtos e expositores.

O presidente da Bahia Farm Show, Moisés Schmidt, explica que a plataforma facilitará achar com mais facilidade as empresas expositoras, restaurantes, lanchonetes, pavilhão coberto, espaço da agricultura familiar, dentre outras. “Estamos aprimorando ainda mais a visitação na feira, com uma navegação mais intuitiva, facilitando o acesso e o deslocamento dentro da feira, otimizando o tempo do produtor que virá fechar negócio, que terá um mapa inteligente com a tecnologia na palma da mão”, afirma.

O aplicativo está disponível gratuitamente na loja de aplicativo Google Play, para os dispositivos com o sistema Android, e APP Store, com o IOS, com o título “Bahia Farm Show Mapa 2025”. Depois de instalar, é necessário fazer o registro e ativar a localização para ter acesso ao mapa. A Bahia Farm Show estará aberta para a visitação até sábado, das 9h às 19h, com ingresso no valor de R$ 30,00, que pode ser adquirido antecipadamente e sem filas pelo site www.bahiafarmshow.com.br ou diretamente na bilheteria do evento.