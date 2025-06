Agricultura familiar ganha destaque na Bahia Farm Show 2025

Trabalho de agricultura familiar - Foto: Thuane Secom/GOVBA

O espaço da Agricultura Familiar na Bahia Farm Show se consolida a cada edição do evento com atração de produtores de toda a Bahia, evidenciando a qualidade e diversidade dos produtos, que fortalecem a economia solidária estadual e nos respectivos territórios de identidade.

O espaço é coordenado pelo governo estadual através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Com 790m², o estande fica próximo dos Pavilhões Cobertos A e B e da área da Fundação Bahia, ponto estratégico pela grande circulação de pessoas.

Um dos destaques deve ser o Empório da Agricultura Familiar, um espaço climatizado que percorre as grandes feiras agropecuárias do estado e participa de outros eventos gastronômicos, oferecendo quase 6 mil itens da produção especial de cooperativas e associações de toda a Bahia.

Jeandro Ribeiro, diretor presidente da companhia de desenvolvimento e ação regional (CAR) | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Em espaço anexo, 32 estandes trazem pequenos empreendimentos da agricultura familiar regional, notadamente dos territórios da Bacia do Rio Grande, Bacia do Rio Corrente, do Velho Chico e Oeste Baiano. Para o diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, o envolvimento deste sistema produtivo no evento “reforça o papel estratégico do setor na economia e na segurança alimentar do estado”.

Ele pontuou que a presença do setor na feira tecnológica é resultado da “diversidade, robustez e qualidade” que a produção baiana alcançou. “Essa participação é também uma afirmação de que o setor está conectado à inovação e à agregação de valor”, ressaltou Ribeiro.

Queijos artesanais e outros derivados lácteos como iogurtes e muçarelas estão entre as apostas da agricultura familiar na 19ª BFS, que reúne além de peças artesanais, biscoitos, doces e mel de alta qualidade, também produtos defumados da suinocultura regional.

Para além da comercialização das suas marcas, o foco dos empreendedores participantes é a valorização e visibilidade da produção, assim como a ampliação do mercado consumidor, a troca de informações e a oportunidade de fechar novas parcerias comerciais.

Um atrativo dentro da agricultura familiar será a degustação de cortes nobres de cordeiros e cabritos, promovida pela Cooperativa Regional de Alimentos Bahia (FrigBahia), do município de Pintadas.

GASTRONOMIA

Os preparativos estão em ritmo acelerado para o pequeno exército de pessoas que atuam nas cozinhas de buffets, restaurantes, lanchonetes e demais empreendedores que investem no ramo da alimentação, principalmente de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras.

A estimativa dos organizadores da BFS/2025 é que oito mil vagas de trabalhos tenham sido criadas em função da feira nos diferentes setores, direta e indiretamente desde o planejamento e organização até a execução do evento.

Alan Malinski, diretor executivo da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Para alimentar visitantes, trabalhadores e expositores no complexo da feira um restaurante com dois mil lugares está preparado para servir entre seis mil a sete mil almoços por dia. Estará aberto da 11h às 15h, durante os seis dias de programação oficial. “Mas terão também as praças de alimentação, com lanches e produtos variados”, apontou o coordenador da BFS/2025 Alan Malinski.

Com restaurante dentro do complexo, Fabiane Paloschi afirmou que é necessário planejamento, investimento e muito trabalho. Ela ressaltou a importância dos preparativos, “com as contratações e treinamentos necessários para atender o público, que é bastante exigente”.

Diretor de comercialização da União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia (Unicafes BA), Rodolfo Moreno salientou que a BFS é uma vitrine que ultrapassa os limites do estado.

“Fomos convidados a trazer os melhores produtos da agricultura familiar”, disse, lembrando que mais de 40 cooperativas baianas estarão representadas com sua produção gourmet. Os visitantes encontrarão dos cafés especiais aos chocolates do cacau fino, do flocão não transgênico a iguarias variadas como geleias e doces de frutas, cerveja de caju e pasta da castanha do caju.

FUTURO

Repleta de atrativos para meninos e meninas, a BFS encanta os olhos de crianças e adultos com exposição do maquinário gigante e sofisticado, aos pequenos e básicos tratores, sem falar nos aviões, nos animais e carrinhos elétricos.

Embora seja um ambiente focado nos negócios, debates, criação e reforço de parcerias, a BFS mantém um olhar para o futuro com a atração programada de caravanas estudantis, com alunos de idades variadas.

Além de acadêmicos de universidades e faculdades do oeste baiano e outras regiões do Brasil, que buscam informações e contatos para suas pesquisas, a atração de estudantes do ensino básico e fundamental visa disseminar entre este público o interesse pelos assuntos agropecuários.

Uma das paradas é o estande do Sicredi, que dentre outras ações na BFS 2025 estará com sua equipe preparada para apresentar de forma lúdica o programa ‘União faz a Vida’. Criado para fomentar a educação financeira a partir da infância, deve agitar o espaço com famílias, professores e alunos a partir desta segunda-feira.

Rodolfo Moreno, é o presidente da Coopiatã, Cooperativa de Cafés Especiais e Agropecuária de Piatã | Foto: Divulgação

Ainda sem um número exato do total de estudantes que passarão pelo complexo, só da rede pública de ensino de Luís Eduardo Magalhães serão cerca de oito mil alunos entre 09 e 14 de junho.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as escolas tem autonomia para desenvolver atividades relacionadas à visitação. A critério dos professores e coordenadores, durante os trabalhos, os alunos são estimulados a relatar suas observações e aprendizados através de diálogos, textos e desenhos.

Para o público do futuro já focado em pesquisas no dia 11 de junho acontece o painel ‘O papel estratégico da cooperação entre associações de produtores e a universidade: conhecimento e compromisso social por um futuro sustentável’. Sob responsabilidade da Universidade do Oeste da Bahia, vai movimentar o auditório do Centro de Treinamento da Abapa, a partir das 14h.