Bahia Farm Show traz novidades a partir desta segunda-feira

Edição da feira traz novidades para receber cerca 100 mil pessoas com melhor experiência de visitação - Foto: Divulgação

A Bahia Farm Show 2025, que começa nesta segunda-feira, 9, vem com expectativa de levar as mais modernas tecnologias, com a exposição de mais de mil marcas, e espera o fechamento de negócios e troca de conhecimento sobre as inovações do setor. A feira deste ano traz novidades para receber cerca 100 mil pessoas com a melhor experiência de visitação.

Um novo estacionamento, reconfigurado para comportar até 7 mil veículos por dia, vai ser inaugurado. Antes localizado à beira da BR-242, o espaço agora foi transferido para a parte posterior do parque, oferecendo mais segurança e comodidade para os visitantes e expositores. A mobilidade sustentável também ganha protagonismo com a implantação de veículos elétricos circulando pelas vias periféricas da feira, facilitando o deslocamento do público de forma eficiente e ecológica.

Com mais de 75 caravanas regionais confirmadas, reunindo cerca de 3.600 pequenos e médios produtores rurais, a Bahia Farm Show 2025 se consolida como um evento cada vez mais inclusivo, tecnológico e voltado para o futuro do agronegócio brasileiro. Outra inovação é o aplicativo oficial da Bahia Farm Show, que utiliza tecnologia de geolocalização para guiar os visitantes até os estandes desejados, otimizando tempo e experiência de navegação pelo parque.

O presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt, reforça que além da estrutura física, a feira deste ano será marcada pela apresentação da maquete interativa do Plano Diretor do Complexo Bahia Farm Show – Visão 2050. "Estamos com isso planejando o futuro, projetando a expansão e modernização da feira ao longo das próximas décadas, em uma área de 200 hectares", afirma.

A feira vai contar pela primeira vez com o Programa Pro Bahia, em parceria com o Governo do Estado, que visa incentivar a modernização do maquinário agrícola, oferecendo condições especiais de aquisição e atendimento direto aos produtores durante o evento. Outra iniciativa de destaque é o projeto “Vozes do Agro”, criado para ampliar o diálogo entre o campo e a sociedade. O espaço vai servir como arena para debates, escuta e compartilhamento de ideias entre diferentes agentes do setor agropecuário.

Na área da segurança, a edição 2025 se destaca por ser a primeira a iniciar já com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Toda a feira vai ser monitorada por câmeras de alta precisão, integradas à Sala de Situação do Centro de Apoio ao Expositor (CAEX), em operação conjunta com a Polícia Militar e o Centro de Operações Integradas (COI), garantindo vigilância em tempo real.

Com o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, o evento vai ser, durante seis dias, o local para novos negócios e parcerias estratégicas entre agricultores, pesquisadores, consultores, revendas, cooperativas, empresas do setor e instituições financeiras. A feira vai contar com uma programação diversificada, com palestras, debates, lançamentos de produtos e serviços, feira da agricultura familiar, entre outras atrações.

A Bahia Farm Show disponibiliza para visitantes e expositores infraestrutura completa, que conta com ruas 100% pavimentadas e cobertas para proteção solar, banheiros bem localizados, segurança 24 horas, atendimento médico, sistema de som interno, internet de qualidade e acesso facilitado com ingresso digital, que pode ser adquirido antecipadamente pelo site: www.bahiafarmshow.com.br.

O Portal A TARDE vai estar na cobertura da Bahia Farm Show 2025, entre os dias 9 e 14 de junho, com estrutura de transmissão ao vivo (podcast), conteúdo nas redes sociais e reportagens durante o evento.