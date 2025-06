Cristiano Ronaldo mil gols: quando o português deve marcar o milésimo

Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal na Nations League - Foto: Alexandra Beier/AFP

Se um atleta é viciado em quebrar recordes e alcançar marcas extremas, esse jogador é Cristiano Ronaldo. Em competições por clubes, premiações individuais ou taças com a Seleção Portuguesa, CR7 nunca deixou de almejar mais, e mira agora o principal foco da carreira atual - o milésimo gol.

Aos 40 anos de idade, o craque não parece ter pretensões de parar antes de marcar o gol de número mil na carreira. Até aqui, foram 938 gols em 1281 jogos e 23 anos no futebol profissional, divididos entre Portugal, Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al-Nassr.

Com o gol marcado na final da Nations League neste domingo, 8, Cristiano está a 62 gols do marco histórico, e é possível prever estatisticamente quando ele chegará. A probabilidade é que não seja nesta temporada, precisando de mais duas e um pouco para alcançar o milésimo gol.

De acordo com a média de gols do atleta nas últimas cinco temporadas calculada pelo Sofascore, CR7 marca 0,73 gols por jogo. Seguindo a média, faltariam cerca de 90 jogos até o milésimo gol. No entanto, desde que chegou ao Al-Nassr, alcançou uma média maior na equipe árabe, que chega a 0,88 e poderia alcançar o milésimo em 72 jogos.

Em média, nos últimos dez anos, CR7 entrou em campo 42 vezes por temporada, unindo partidas por clubes e por Portugal. Assim, ele precisaria de mais duas temporadas e seis jogos para alcançar o milésimo em ritmo normal, e pouco menos de dois anos para bater a meta no Al-Nassr.

Com isso, Cristiano Ronaldo deve bater sua meta em 2027, aos 42 anos de idade, considerado um número avançado para um futebolista profissional em atividade. No entanto, de acordo com a empresa Whoop, especialista em monitoramento de saúde e desempenho físico, o porte físico do atleta configura uma idade fisiológica de 28,9 anos.

Assim, CR7 ainda deve ter algum tempo de carreira pela frente, e o próprio português já demonstrou que quer usá-lo. "Nem acredito que é tão boa. 28,9. Isso significa que vou jogar futebol por mais 10 anos", comentou.