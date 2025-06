Cristiano Ronaldo decide e leva Portugal à final da Liga das Nações

Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal - Foto: Alexandra Beier/AFP

A Seleção Portuguesa segue se renovando a cada temporada e novos nomes talentosos parecem surgir a cada ano, mas o destaque de jogos continua o mesmo: Cristiano Ronaldo, de 40 anos, marcou o gol da vitória de Portugal, por 2 a 1, contra a Alemanha, e garantiu a equipe na final da Liga das Nações da Uefa.

O jovem Florian Wirtz até chegou a abrir o placar para os alemães, mas Francisco Conceição, entrou em campo no segundo tempo e deixou tudo igual. Aos 22 minutos da segunda etapa, CR7 recebeu a bola de frente para a meta após jogada individual de Nuno Mendes e apenas deve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Com o resultado, Portugal volta à decisão para buscar o seu segundo título e agora espera o adversário no confronto final, que será decidido pelo duelo entre Espanha, a atual campeã, e França, vencedora em 2021. A semifinal também chama atenção por reunir dois dos principais concorrentes pelo prêmio da Bola de Ouro: Lamine Yamal, do Barcelona, e Dembelé, do PSG.

Com o gol marcado, Cristiano Ronaldo ampliou seu recorde como maior artilheiro de Portugal, agora com 137. Dessa maneira, com os 800 que marcou em jogos oficiais por clubes, o Craque agora soma 937 ao todo.