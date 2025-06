CBF define data da final entre Avaí e Vitória, pelo Brasileirão Sub-20

Equipe Sub-20 do Vitória disputa o título da Série B do Campeonato Brasileiro - Foto: Karla Porto / EC Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data da final da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2025. O Vitória vai enfrentar o Avaí em jogo único no dia 14 de junho, um sábado, às 15h30, no Estádio da Ressacada, na cidade de Florianópolis.

Por ter melhor campanha geral na competição, o Avaí garantiu o mando de campo. O Leãozinho da Barra eliminou o Criciúma nas semifinais, enquanto o time catarinense bateu o Sport.

Vitória e Avaí já conquistaram o acesso, assim como o Criciúma, e agora brigam pelo título da Série B do Brasileirão Sub-20. O Leãozinho já foi vice-campeão na Série A da categoria em 2015 e 2018.

O principal título do Sub-20 rubro-negro foi a Copa do Brasil de 2012. Recentemente, o Sub-17 foi campeão da Série Prata do AIFIT Canteras de América.