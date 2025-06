Saiba os jogadores do Vitória que podem ser negociados na Série A

Janderson é um dos atletas do Vitória que podem ser negociados - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após um início instável no Brasileirão, o Vitória se já se movimenta mirando a janela de transferências no meio da temporada. A necessidade de reforçar o elenco e aliviar a folha salarial já começou a surtir efeito. O clube oficializou a saída do lateral-esquerdo Hugo, e novos desligamentos devem acontecer nos próximos dias.

Um fator importante nesse contexto é a regra da CBF que impede que atletas disputem partidas por dois clubes diferentes na Série A, caso ultrapassem a marca de sete jogos no campeonato.

Por isso, jogadores com menos de sete partidas ainda podem ser inscritos por outras equipes da elite nacional, o que os torna ativos estratégicos para negociação.



Quem ainda pode sair?

Das 21 contratações feitas em 2025, apenas oito atletas já atingiram ou ultrapassaram os sete jogos. Outros dez jogadores contratados nesta temporada ainda estão liberados para atuar por outras equipes da Série A:

Goleiro: Gabriel (1 jogo)

Lateral: Maykon Jesus (não atuou)

Meias: Wellington Rato (5 jogos) e Pepê (5 jogos)

Atacantes: Carlinhos (2 jogos), Renato Kayzer (4 jogos), Léo Pereira (5 jogos), Lucas Braga (5 jogos), Bruno Xavier (não atuou), Felipe Cardoso (não atuou)

Velhos conhecidos também na lista

Além dos reforços de 2025, o Vitória também conta com jogadores remanescentes do elenco anterior que, por motivos variados, entre eles lesões e decisões técnicas, ainda não atingiram os sete jogos. São eles:

Goleiro: Fintelmann (não atuou)

Lateral: Raúl Cáceres (2 jogos)

Zagueiros: Néris (3 jogos) e Edu (5 jogos)

Volante: Willian Oliveira (3 jogos)

Atacantes: Carlos Eduardo (2 jogos) e Osvaldo (6 jogos)

Alguns nomes dessa lista, como Wellington Rato e Lucas Braga, têm sido sondados por outros clubes, enquanto outros seguem no radar de times que buscam reforços pontuais sem comprometer o orçamento.

Quem não pode mais sair para outro time da Série A?

Oito jogadores contratados nesta temporada já atingiram os sete jogos, e portanto não podem mais defender outro clube da Série A em 2025. Além de Hugo, dois atletas já deixaram o clube, casos de Thiaguinho e Val Soares (volantes).

Zagueiros: Zé Marcos e Lucas Halter

Laterais: Jamerson e Claudinho

Volantes: Gabriel Baralhas e Ronald

Atacantes: Fabri e Erick