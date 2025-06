Justiça aceita pedido e concede rescisão de Bruno Uvini com o Vitória

Bruno Uvini durante treinamento no Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O zagueiro Bruno Uvini não é mais jogador do Vitória. Após o defensor processar o clube em uma ação que pode chegar a R$ 5 milhões, a justiça acatou o pedido e concedeu a rescisão contratual com o Rubro-Negro.

A decisão do juiz Alexei Malaquias Almeida confirmou as alegações do jogador, provando os atrasos salariais e irregularidades no FGTS, com o último recolhimento sendo feito em janeiro deste ano.

Em conversas com o Portal A TARDE, o presidente Fábio Mota afirmou que Uvini abandonou o clube em maio deste ano, informação confirmada em pronunciamento do clube, que alegava que o zagueiro treinava separado do restante do elenco desde janeiro.

Em nota oficial, o Vitória também acusou o jogador de "abandonar as atividades indicadas" buscando "desvencilhar-se das suas obrigações contratuais construindo uma narrativa que lhe permita alcançar objetivos óbvios".

Contratado em abril de 2024, Bruno Uvini chegou para reforçar o Leão no Campeonato Brasileiro quando o comandante rubro-negro ainda era Léo Condé. Com a chegada de Thiago Carpini, então, o zagueiro fez apenas quatro partidas, sendo oito ao todo e apenas seis como titular.