Vitória anuncia oficialmente a saída do lateral-esquerdo Hugo

Hugo em ação com a camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em meio a reformulação no elenco do Vitória prometida pelo presidente Fábio Mota, foi anunciada oficialmente a primeira saída de um jogador. Trata-se do lateral esquerdo Hugo, de 23 anos, que estava emprestado pelo Botafogo.

"O Esporte Clube Vitória informa que o atleta Hugo teve seu contrato rescindido de maneira amigável e não faz mais parte do nosso elenco. Agradecemos pelo profissionalismo enquanto o jogador defendeu o manto Rubro-Negro e desejamos muito sucesso no prosseguimento de sua carreira", publicou o Leão da Barra nas redes sociais.

Pouco aproveitado no elenco rubro-negro, Hugo será devolvido ao time carioca. O defensor disputou apenas 14 jogos pelo Vitória e marcou um gol, tendo pouco destaque. Pelo Campeonato Brasileiro, não foi utilizado em nenhuma oportunidade pelo técnico Thiago Carpini.

O Portal A TARDE já havia noticiado sobre quatro atletas que estão saindo do Leão da Barra. Além de Hugo, Carlos Eduardo, Janderson e Wellington Rato também vão deixar o clube.